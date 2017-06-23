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Tokat'taki uyuşturucu operasyonu

Adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 10'u tutuklandı

Tokat'taki uyuşturucu operasyonu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 13 kişiden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Erbaa'da uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 13'ü adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan I.C.D, M.A, K.C, G.Y, F.A, O.K, E.K, M.B, Y.C. ve U.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat'ta dün, savcılığın uyuşturucu satmak ve kullanmak suçundan haklarında gözaltı kararı verdiği 26 kişiden 24'ü polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalanmış, 2 kişinin ise cezaevinde olduğu belirlenmişti. Şüphelilerden 11'i, uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle haklarında işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu operasyon #tutuklama #tokat #polis
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