TOKİ Başkanı Turan, "Trabzon'da 7 bin 384 konutun inşasına başladık. Bu konutlarımızdan 6 bin 900'ünü bitirip vatandaşlarımıza teslim ettik." dedi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Trabzon'da inşaa ettikleri 7 bin 384 konuttan 6 bin 900'ünü tamamlayıp vatandaşlara teslim ettiklerini belirtti.



TOKİ Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Turan, Pelitli Mahallesi'nde inşası devam eden 301 konutluk kentsel dönüşüm projesini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Turan, TOKİ olarak dönüşüm projelerinde, yöresel unsurlara ve proje alanlarında yaşayan halkın talep ve ihtiyaçlarına öncelik verdiklerini ve felsefesi olan projeleri şehirlere kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.



Bunu yaparken eski sokak dokusu, komşuluk ve mimari çeşitlilik unsurlarını ön planda tutarak çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Turan, "Biliyoruz ki şehirlerin uzun bir sosyokültürel hayat ve medeniyet birikimini içinde barındıran, çok farklı grupları bir mozaik gibi bir arada tutan özelliğini yeniden canlandırmamız, geleceğimiz için önem arzetmektedir." ifadesini kullandı.



"Proje bölgeye değer katacak"



Turan, kentsel dönüşümle sadece binaları yıkıp yerlerine yenilerini inşa etmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çevre düzenlemeleri, donatı alanlarıyla sosyal ihtiyaçlara da yanıt veriyoruz. Çocuklardan gençlere, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük ihtiyaç ve beklentileri düşünerek yerleşimi yeniliyoruz. Kentsel dönüşümle bölgenin yaşam kalitesi yükselecek ve proje bölgeye değer katacak."