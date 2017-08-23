Türkiye’nin en büyük saksılı ağaç fidanlığını ve toprak üretim tesisinde incelemelerde bulunan İBB Başkanı Kadir Topbaş, önceki gün ortaya atılan rahatsızlandığı nedeniyle hastaneye yatırıldığı iddialarına cevap verdi.
Gayet sağlıklı olduğunu söyleyen Topbaş “Bana ne kadar ömür biçmişler peki?” dedi.
Topbaş “Baktılar ki başkana bir türlü bir şey olmuyor artık bir takım söylentilerle ne yapsak diye düşünüyorlar.” ifadelerini kullandı/Hürriyet
Topbaş'tan 'hastaneye kaldırıldı' iddialarına yanıt verdi
Türkiye’nin en büyük saksılı ağaç fidanlığını ve toprak üretim tesisinde incelemelerde bulunan İBB Başkanı Kadir Topbaş, önceki gün ortaya atılan rahatsızlandığı nedeniyle hastaneye yatırıldığı iddialarına cevap verdi.
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