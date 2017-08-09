Bilecik'te 1990'da kurulan bir madencilik firması, dünyanın dört bir tarafından topladıkları renkli taşlarla yaptıkları mozaikleri, 40'ın üzerinde ülkeye ihraç ediyor.

Bilecik'te 1990 yılında kurulan bir madencilik firması, granit ve mozaiksektöründe geliştirdiği renkli desenlere sahip özel tasarımlar ve koleksiyonlarla, 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.



Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir madencilik firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akbulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990'da kurulan firmalarında 1994 yılında granit imalatına geçtiklerini söyledi.



Ardından mozaik işine girdiklerini ifade eden Akbulak, "Mermerleri küçük parçalar halinde keserek mozaikler oluşturuyoruz. Bu, eski Roma ve Bizans imparatorluklarından gelen ve zamanla bütün modern tasarımlara dayanan ürün koleksiyonları hazırlamak şeklinde oldu. Biz herkesten biraz farklı şeyler yapmak istedik ve dolayısıyla 1995-1996 yıllarından itibaren de tasarımcı ve sanatçılarla çalışmaya başladık. Bu bizi farklı bir yere konumlandırdı." dedi.





Bilecik'te faaliyete geçtikleri yıllarda kardeşinin de ABD'de granit ve mozaik ürünlerinin satışına yönelik bir şirket kurduğunu anlatan Akbulak, "Özellikle kendimize hedef pazar olarak Amerika'yı seçtik. Bu mozaik ürünlerimizin ağırlıklı satış merkezi Amerika oldu. Bugün oradaki 400 bayi, 2 büyük depomuz ve Manhattan'daki bin metrekarelik mağazamız kanalıyla onbinlerce konuta, üst segment mağazalara, nihai tüketiciye binin üzerindeki ürün çeşidimizle ulaşıyoruz." diye konuştu.



Atık taşlar tasarımla birleşiyor



Atık değerinde olan taşları tasarımla birleştirdikleri zaman yeni bir değer kattıklarını vurgulayan Akbulak, şöyle devam etti:



"Sadece Türkiye'deki kendi taşlarımızla da sınırlı kalmıyoruz. Tasarımcılarla sanat çalıştığınız zaman renk geçişleri ve oluşturulacak desenler çok önemlidir. O nedenle biz dünyanın her tarafından başka renkteki taşlar getirtiyoruz ve modellerimize katıyoruz."

ABD dışında 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Akbulak, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konutunda bizim ürünlerimiz kullanıldı. ABD'de ismi bizde saklı birçok sanatçının ve ünlünün banyolarında özellikle bizim ürünlerimiz tercih edildi. Amerika'da oluşturduğumuz AKDO markası, 4-5 üst segment markadan birisi haline geldi. Bunu yapan piyasa araştırmaları var buna dayanarak söylüyorum bunları." diye konuştu.