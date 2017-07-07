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Toplanan kağıt atıklar 600 çam ağacına hayat veriyor

İstanbul/Ümraniye Belediyesi, ilçesinde topladığı kâğıt atıklarla günde 600 çam ağacına hayat veriyor.

Toplanan kağıt atıklar 600 çam ağacına hayat veriyor

Ümraniye Belediyesi, geçtiğimiz ay başlattığı atık ürünleri geri dönüşüme kazandırma projesi kapsamında; 15 kamyon, 2 adet seyyar damper kamyon, 3 adet denetim aracı olmak üzere toplam 20 araç ve 40 personelle ilçe genelinde her gün 550 noktadan 35 ton geri dönüşüm atığı topluyor. Bu çalışmalar kapsamında toplanan atıkları geri dönüşüme kazandırmakla günde 600 çam ağacına hayat vererek olabildiğince ülkenin akciğerlerine sahip çıkılıyor.
Ümraniye Belediyesi ekipleri tarafından toplanan ambalaj atıklar, toplama-ayırma tesisine götürülüp ayırma bantlarında türlerine göre ayrıştırıldıktan sonra  preslenip geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Bu çalışmalar neticesinde çöp depolama sahalarına giden atıklar azaltılarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. Geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılarak toplama maliyetlerinin düşürülmesinin ardından  hammadde tasarrufu sağlanmış oluyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kağıt atıklar #600 çam hayat veriyor #İstanbul Ümraniye
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