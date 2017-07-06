Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu.
İhbar üzerine olay yerine giden Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerini muhafaza altına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gidiyor.
İstanbul Arnavutköy'de toprağa gömülü kadın cesedi bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine gidiyor
Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu.
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