Almanya'den yeni açıklama
Almanya'den yeni açıklama
Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti için suç duyurusu
Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti için suç duyurusu
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Doları olanlar dikkat! Az önce...
TSK'dan son dakika açıklaması
TSK'dan son dakika açıklaması

Toprağın en büyük düşmanı anız yakmak

TZOB Genel Başkanı Bayraktar toprağın en büyük düşmanının anız yakmak olduğunu belirterek, "Anız yakarken topraktaki organik maddeler yok oluyor ve uzun vadede verim düşüyor." dedi.

Toprağın en büyük düşmanı anız yakmak

ürkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, toprağın en büyük düşmanının anız yakmak olduğunu belirterek, "Anız yakarken topraktaki organik maddeler yok oluyor ve uzun vadede verim düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, hasat sonrası anız yakmanın verimli tarım alanlarının azalmasına yol açarak toprak verimliliğine uzun vadede ciddi zarar verdiğini bildirdi.

Anız yakarken oluşan yüksek ısının topraktaki organik maddeleri yok ettiğini ve verimin düştüğünü ifade eden Bayraktar, bunun birçok canlı türünün ve ormanın zarar görmesine de yol açtığını hatırlattı.

Bayraktar, anız yangınlarının bazen kontrolden çıkarak enerji, iletişim ve haberleşme hatlarına zarar verdiğine dikkati çekerken, can ve mal kayıplarına neden olabildiğini kaydetti.

Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Toprak işleme uygulamalarının, tarımsal üründe bir azalmaya neden olmadan toprağı koruyan ve aynı zamanda sürdürülebilir bir faaliyet olması gerekir. Toprağın en büyük düşmanı anız yakmaktır. Üreticilerimiz anız yakmak yerine alternatif uygulamaları tercih etmeli, toprak işlemesiz tarıma yönlendirilmelidir. Bu yöntemin, anız yakılmaması, erozyonun azalması, yakıttan tasarruf edilmesi, toprak yüzeyinden buharlaşmanın önlenmesi ve kuraklığa dayanıklı toprak oluşmasına kadar birçok faydası vardır."


Kaynak: AA
Etiketler; #toprak #düşman #anız #yakmak #tzob #tzob genel başkanı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Antalya'nın 762 yıllık kalbi
Sonraki Haber
18 yaşındaki Furkan'ı öldürenlere 18'er yıl hapis
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.