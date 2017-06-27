Çarşıbaşı ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.



İlçenin Kaleköy sahilinde üç gün önce serinlemek için arkadaşlarıyla girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Ramazan Erdoğan'ı (23) arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.



Sahil Güvenlik Trabzon Grup Komutanlığına bağlı dalgıçlar ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri denizde arama çalışması yaptı.



Ekipler, çalışmaların soncunda Erdoğan'ın cesedine ulaştı.



Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu Erdoğan'ın cansız bedeni, olay yerindeki ambulansla Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.