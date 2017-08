Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, Orman ve Su İşleri Bakanlığının katkısıyla yürüttüğü yaklaşık 4,5 milyon lira maliyetli "Doğal Yaşam Alanı ve Sokak Hayvanları Bakım Merkezi"nin inşaatı bitti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, Orman ve Su İşleri Bakanlığının katkısıyla yürüttüğü yaklaşık 4,5 milyon lira maliyetli "Doğal Yaşam Alanı ve Sokak Hayvanları Bakım Merkezi"nin inşaatı tamamlandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Çağlayan Mahallesi'ne bağlı Kendirli mevkisinde Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belediyeye tahsis edilen 89 dönümlük arazide Mart 2014'de başlayan Doğal Yaşam Alanı ve Sokak Hayvanları Bakım Merkezi kurma çalışmasını tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Doğu Karadeniz hatta Türkiye için önemli olan projenin, "Her canlı kıymetlidir" düşüncesinden hareketle hayata geçirildiğini belirten Gümrükçüoğlu, merkezin her canlıya ne kadar önem verdiklerinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.



Merkezin, arazinin yaklaşık 10 bin metrekarelik bölümünde inşa edildiğine dikkati çeken Gümrükçüoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na, Bakanlığın Trabzon'a ve bölgeye yapılan önemli yatırımları arasında sayılabilecek projeye verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.



"Merkez, 11 binadan oluşan büyük bir kompleks"



Gümrükçüoğlu, yaklaşık 500 köpeğin barınacağı merkezde 40 metrekarelik kedi evi de bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:



"Hayvanların barınacağı alanların yanı sıra doğada yaralanmış her türlü hayvanın tedavisinin yapılacağı bölümler ve ameliyathaneler de inşa edildi. Merkez, sosyal tesis, ameliyathane, karantina ve enfeksiyon bölümlerini içeren 11 bina ve iki sundurmadan oluşan büyük bir kompleks. İncesu Mahallesi'ndeki merkezde barınan hayvanlar, en kısa zamanda buraya transfer edilecek. Böylece Türkiye'nin en büyük doğal yaşam alanı ve sokak hayvanları bakım merkezini, hayvan dostu kentimiz Trabzon'da önümüzdeki günlerde faaliyete geçireceğiz. Türkiye'deki hayvan dostu barınakların en büyüğünü ve en modernini Trabzon'umuza kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz."