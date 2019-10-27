Trabzon'da sel

Trabzon'da şiddetli yağışlar etkili oldu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağış Araklı ve Arsin ilçelerinde hayatı durma noktasına getirdi.

Araklı'da sel yaşandı. Araçlar sel suları ile sürüklendi.

Taşkın yaşanan derede çalışmaya giden bir iş makinası da sele kapıldı.



Bu görüntüler ise farklı bir ilçeden.

Arsin'de aşırı yağış nedeniyle tek katlı bir ev yıkıldı. Evde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Toprak kayması yaşanan ilçede belediye ekipleri inceleme yaptı.

ulusal.com.tr