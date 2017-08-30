Trabzon, Giresun, Samsun, Artvin, Ordu ve Rize çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan hava tahmin raporuna göre, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun'da kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşması muhtemel risklerden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.



ARTVİN'İN KIYI İLÇELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR



Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Perşembe) Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 mm) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan,vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Başlama-Bitiş Zamanı: 31.08.2017 12:00-31.08.2017 23:59



RİZE ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR



Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Perşembe) Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan,vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Başlama-Bitiş Zamanı: 31.08.2017 12:00-31.08.2017 23:59



TRABZON ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR



Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Perşembe) Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan,vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Başlama-Bitiş Zamanı: 31.08.2017 12:00-31.08.2017 22:00



GİRESUN ÇEVRELERİNDEKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT



Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak yağışların, yarın (Perşembe) Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, heyelan,vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Başlama-Bitiş Zamanı: 31.08.2017 05:00-31.08.2017 20:00



ORDU ÇEVRELERİNDEKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT



Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak yağışların, yarın (Perşembe) Ordu Çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, heyelan,vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Başlama-Bitiş Zamanı: 31.08.2017 04:00-31.08.2017 20:00



SAMSUN'UN DOĞU İLÇELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR



Bu gece yarısından sonra Samsun çevrelerinde beklenen yağışların, doğu ilçelerinde (Çarşamba, Terme, Tekkeköy, Salıpazarı, Asarcık, Ayvacık) yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, heyelan,vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Başlama-Bitiş Zamanı: 31.08.2017 00:00-31.08.2017 15:00