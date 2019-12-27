Trabzon muhtarı Beyler Bal'ı öldüren kişi yakalandı
Trabzon'da muhtarı öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
YURT 27.12.2019, 11:15
Alınan bilgiye göre, 22 Aralık'ta Araklı ilçesinde, Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere köyünün muhtarı Beyler Bal'ı silahla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan O.B, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Araklı ilçesine bağlı Halilli köyünde kullanılmayan bir evde, olayı gerçekleştirdiği tabanca ile ele geçirilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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