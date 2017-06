PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu geçen yıl şehit olan Mardin'in Derik Kaymakamı Safitürk'ün hayalinden yola çıkılarak hazırlanan proje kapsamında Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta ile bazı yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular Mardin'e geldi

Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayalinin gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında Mardin'e gelen Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, bazı yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, şehit Kaymakam Safitürk anısına fidan dikti.

İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen ve 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit düşen Kaymakam Safitürk'ün hayalinin gerçeğe dönüşmesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla başlatılan proje devam ediyor.

Proje kapsamında Başkan Usta beraberinde Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Genel Sekreter Gençağa Meriç, yöneticiler Ali Rıza Egemen ve Coşkun Bülbül, bordo-mavili futbolcular Yusuf Yazıcı, Yusuf Erdoğan, Okay Yokuşlu, Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, Trabzonspor Prodüksiyon Sorumlusu Sedat Aygün, TSYD Trabzon Şube Başkanı Murat Taşkın ve Trabzon-Mardin Kardeşlik Köprüsü Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi ile Mardin'e geldi.

Mardin Havalimanı'nda Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Aydın ve bordo-mavili taraftarlar tarafından davul zurna ve halk oyunları gösterisi ile karşılanan heyet, Kızıltepe ilçesinde hububat merkezini ziyaret ederek esnaf ile sohbet etti.



Şehit Kaymakam anısında kardeşlik fidanı dikildi

Usta ve beraberindekiler daha sonra Derik ilçesini geçerek Derik Kaymakamı Hakan Kafkas'ı makamında ziyaret etti.

Teröristler tarafından şehit edilen Kaymakam Safitürk'ün saldırıya uğradığı binayı gezen ve saldırıyı kınayan Usta ve beraberindekiler daha sonra çocuk parkında Şehit Kaymakam Safitürk anısına "kardeşlik fidanı" dikti.

Kaymakam Kafkas, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Soylu'nun himayesinde başlatılan proje ile Mardin ve Trabzon'da kurulan gönül köprüsünün sürdüğünü belirterek, projede emeği geçenlere ve ilçeyi ziyaret eden yönetici ve sporculara teşekkür etti.



Usta da şehit Safitürk'ün vasiyetinin yerine getirilmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Bu kapsamda çeşitli ziyaretler gerçekleştiklerini anımsatan Usta, "Onun anısını yaşatabilmek adına sembolik de olsa bir fidan dikimi yapıyoruz. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyoruz." dedi.

Bölgenin huzuru ve kardeşliğine, Trabzonspor olarak her türlü katkıyı sağlayacaklarını aktaran Usta, şöyle devam etti:

"Hayat böyle bir şey. Bazen şehirleri, insanları küçük bir futbol topu kardeş yapıyor, dost yapıyor. Bir gol deyip geçmeyelim. Bir gol bütün etnik ve kültürel unsurlar dahil her şeyi bir tarafa koyup kucaklaşmayı sağlayan bir aktivite. O açıdan gerçekten önemsiyoruz."

Trabzonspor'un Anadolu'yu gerçek anlamda temsil ettiğini vurgulayan Usta, sözlerini şöyle tamamladı:

"Anadolu'nun hangi şehrine gidersek gidelim her yerde taraftarı vardır. Mardin de bu şehirlerden ama en önemlilerinden birisi. Çok uzun zamandır Anadolu'nun birçok şehrine gitmek istemiştik, bir süre ara vermiştik. Ama görünen o ki Mardin'den başlamak üzere Anadolu'nun diğer şehirlerine de bu ziyaretleri yapacağız. Futbol ve spor üzerinden dostluk ve kardeşliği pekiştirebilmek adına bunların önemi var. Bugün burada gördüğümüz gibi futbol sadece futbol değildir."

Bordo-mavili futbolcu Yusuf Erdoğan da Mardin'de bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Buradaki kardeşlerimiz bizleri maçta yalnız bırakmadılar. Onları burada ziyaret etmek bizleri mutlu etti. Şehidimizin anısını yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım düşüncelerini, yapmak istediklerini ve emanetlerini devam ettirebiliriz." diye konuştu.

Futbolcu Yusuf Yazıcı ise Mardin'de çok samimi ve sıcak bir ortam ile karşılaştıklarını ifade etti.

Çok duygusal bir ortamda bulunduklarını belirten Yazıcı, rahmetle andıkları Safitürk'ün her zaman kalplerinde yaşayacağını anlattı.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün, Kızıltepe Trabzonsporlular Derneğini ziyareti sırasında anı defterine, hayalinin bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getirerek maç izlettirmek olduğundan yola çıkılan proje kapsamında, Derik, Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu ve Yeşilli ilçelerinden 13-18 yaş arası 65'i kız 140 öğrenci ile 12 öğretmenin yer aldığı kafile, 28 Nisan'da Trabzon'a gitmişti.