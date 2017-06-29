Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mustafa Yıldız idaresindeki 11 EH 624 plakalı tır, Bozüyük-Eskişehir karayolunun 4. kilometresinde, sürücüsü Mehmet Bayırbaşı'nın olduğu yol kenarında park halinde bekleyen 11 UA 162 plakalı servis minibüsüne çarptı.



Kazada minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.



Yaralılar, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesinin ardından, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

