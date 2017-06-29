Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Yıldız idaresindeki 11 EH 624 plakalı tır, Bozüyük-Eskişehir karayolunun 4. kilometresinde, sürücüsü Mehmet Bayırbaşı'nın olduğu yol kenarında park halinde bekleyen 11 UA 162 plakalı servis minibüsüne çarptı.
Kazada minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesinin ardından, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.