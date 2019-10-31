Trafik müfettişleriyle ilgili yeni karar

Sürücüler Fahri Trafik Müfettişlerine karşı artık daha dikkatli olmalı, çünkü İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir karar geldi.



Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bir yıl içerisinde ceza kesmeyen Fahri Trafik Müfettişlerinin belgeleri iptal edilecek.



Bu kapsanda, bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevleri sonlandırılabilecek.



Müfettişler belgelerinin iptal olmaması için ceza kesmeye başlayacak.

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