banner1198

banner1199

banner1197

Trafik müfettişleriyle ilgili yeni karar

İçişleri Bakanlığı, Fahri Trafik Müfettişleriyle ilgili yeni bir karar aldı. Karara göre bir yıl içinde tarfikte ceza kesmeyen müfettişlerin belgeleri iptal edilecek. Müfettişler belgeleri iptal edilmesin diye ceza kesecek.

YURT 31.10.2019, 15:00
Trafik müfettişleriyle ilgili yeni karar

Sürücüler Fahri Trafik Müfettişlerine karşı artık daha dikkatli olmalı, çünkü İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir karar geldi. 

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bir yıl içerisinde ceza kesmeyen Fahri Trafik Müfettişlerinin belgeleri iptal edilecek.

Bu kapsanda, bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevleri sonlandırılabilecek.

Müfettişler belgelerinin iptal olmaması için ceza kesmeye başlayacak.

ulusal.com.tr

#Trafik müfettişleri #içişleri bakanlığı
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P