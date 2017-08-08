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Trafik tartışmasında polisin silahıyla babasını vurdular!

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde, evine giden polis memuru, sokaktan motosikletle geçen 2 kişiyi yavaş gitmeleri konusunda uyardı. Motosikletli 2 kişi ile sokakta bulunan arkadaşları, polisin üzerine yürüdü. Polis, göz yaşartıcı spreyi sıkarak kendisine saldıranları dağıtmak istedi. Polisin silahını almak isteyen bir kişi tetiğe dokununca, polisin babası 57 yaşındaki Canşah Boylu'yu vurarak ölümüne neden oldu.

Trafik tartışmasında polisin silahıyla babasını vurdular!

Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 35 yaşındaki polis memuru Murat Boylu akşam saatlerinde Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Yiğit Sokak'taki evine doğru giderken, sokakta oyun oynayan küçük kızını da yanına aldı.

İddiaya göre, 13 yıllık polis memuru Murat Boylu iddiaya göre sokaktan motosikletle geçen 2 kişiyi yavaş gitmeleri konusunda uyardı.

Motosiklette bulunan 2 kişi hakaret ederek cevap verirken, üzerinde üniforması olan polis memuru ile tartışmaya başladı.

Tartışmaya motosiklette bulunan 2 kişinin sokakta bulunan arkadaşları da dahil oldu.

Polis memuru Murat Boylu'nun balkonda bulunan babası Canşah Boylu tartışmayı görerek aşağı indi.

Polis memuru kendini korumak için üzerine doğru yürüyen 6-7 kişinin üstüne doğru göz yaşartıcı spreyi sıktı.

Canşah Boylu bu sırada kavgayı ayırmaya çalıştı. Polis memurunun üzerindeki silahı almaya çalışan bir kişi tetiğe dokununca silah ateş aldı.

Polisin beylik tabancasından çıkan kurşun Canşah Boylu'ya isabet etti. 6-7 kişi koşarak olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Canşah Boylu'ya müdahalede bulundu.

Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Canşah Boylu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #trafikk #tartışma #polis #silah #babası
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