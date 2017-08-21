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Trafik terörü yine can aldı

Trafik terörü yine can aldı. Bolu ve Artvin'de meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Trafik terörü yine can aldı

Bolu ve Artvin'de meydana gelen kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

İlk kaza Anadolu Otoyolu Cankurtan mevkisinde yaşandı. Bolu'dan Ankara yönüne seyreden yolcu otobüsü, önünde giden kamyona çarptı. 

Kazada, yolculardan Onur Canyılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. 21 kişi de yaralandı.  Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Artvin'de Osman Özgüler'in kullandığı kamyonet, şarampole devrildi. Kazada, kamyonet ve kasasında bulunanlardan Melahat Günay, Mustafa Alkan ve Gülümser Tokgöz yaşamını yitirdi. 

Aytekin, Yücel, Fevziye ve Meliha Günay, Abdi Uludağ, Nebahat Özgüler ile Mehmet Alkan yaralandı.

Yaralılar, Yusufeli ve Artvin devlet hastanelerine kaldırıldı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #bolu #artvin
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