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Trafikte 'uçan tekmeli' yol kavgası

MERSİN'de yol verme nedeni ile iki araç sürücüsü arasında çıkan tartışma yumruklu ve 'uçan tekmeli' kavgaya dönüştü.

Trafikte 'uçan tekmeli' yol kavgası

Olay, merkez Akdeniz İlçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. 27 Y 5672 plakalı otomobilin sürücüsü araçla ara yoldan, aniden caddeye çıktı. Bu sırada 33 LBM 62 plakalı otomobil sürücüsü aracını durdurup önüne çıkan sürücüye tepki gösterdi. Sürücülerin tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada 1 kişi hafif yaralanırken, çevrede bulunanlar araya girdi. Kavganın yatıştırılması üzerine kavga eden sürücvüler araçlarına binerek olay yerdinden ayrıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Mersin #27 Y 5672
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