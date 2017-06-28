Adana'da araç sürücüleri arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı

Adana'da araç sürücüleri arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada bir kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde araç sürücüleri arasında silahlı ve sopalı kavga olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede kimseyi bulamadı.



Ekipler yaptıkları araştırma sonucu kavgaya karışan araç sürücülerinden birinin başına aldığı sopa darbesiyle yaralandığı ve olaydan sonra aracıyla Yurt Mahallesi'ne gittiğini belirledi.



Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yerde baygın halde bulduğu yaralı sürücüyü Adana Devlet Hastanesine kaldırdı.



Tedavi altına alınan sürücünün üstünden kimlik çıkmadı.



Polis, durumu ağır olan bu kişinin kimliğinin belirlenmesi ve kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.