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Trafonun patlaması sonucu 50 dekar tarla zarar gördü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde patlayan trafodan sıçrayan kıvılcımlar çevre tarlalardaki ürünlerin yanmasına neden oldu

Trafonun patlaması sonucu 50 dekar tarla zarar gördü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafo patlamasının ardından çevreye sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle 50 dekar tarlaya zarar verdi.

Atatürk Bulvarı üzerindeki bir trafoda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından kıvılcımlar çevredeki ekili tarlalara sıçradı
Vatandaşların müdahalesine karşın yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Alevlerin yakındaki bir petrol istasyonuna yaklaşması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve AFAD ekipleri olay yerine geldi.

Ekiplerin, yoğun çabası sonucu yangın petrol istasyonuna yaklaşık 50 metre kala kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangında, 50 dekar tarlaya ekili ürünler zarar gördü.

Polis ekipleri Atatürk Bulvarı'nın tek şeridini trafiğe kaparken, çok sayıda vatandaş itfaiye ekiplerine yardım etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #trafo patlaması #muğla
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