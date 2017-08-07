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Traktör, çocukların üzerine devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP’te, TIR'ın çarptığı traktör, yol kenarındaki üzüm bağında oyun oynayan çocukların üzerine devrildi. Kazada 2 çocuk öldü, 1 kişi de yaralandı.

Traktör, çocukların üzerine devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Kilis karayolunu 28'inci kilometresindeki Kazıklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bülent Atik yönetimindeki 79 EB 813 plakalı TIR, tali yoldan kontrolsüz şekilde yola çıkan Selman Kayhan yönetimindeki 79 DU 694 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör, yol kenarındaki üzüm bağında oyun oynayan çocukların üzerine devrildi.

Kazada. traktörün altında kalan 8 yaşındaki Hamiyet Yılmaz, 10 yaşındaki Ömer Alptekin ile 25 yaşındaki Özlem Şahan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tadaviye alınan yaralılardan Hamiyet Yılmaz ve Ömer Alptekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Çocukların cesetleri, otopsi için morga konulurken, TIR ve traktör sürücüsü gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep
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