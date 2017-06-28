Sivas'ın Hafik ilçesinde, amcasının kullandığı traktörden düşen çocuk yaşamını yitirdi

Sivas'ın Hafik ilçesinde, amcasının kullandığı traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Ahmet Budak yönetimindeki 58 ZC 281 plakalı traktörün kabininde bulunan 2 yaşındaki yeğeni Hasan Budak, Kapaklı mevkisinde dengesini kaybederek yere düştü.Traktörün tekerleği altında kalan Budak, yakınları tarafından Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine kaldırıldı.



Budak, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Olayın ardından çocuğun amcası Ahmet Budak, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

