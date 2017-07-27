Son dönemde çeşitli medya organlarında yer alan "TRT'deki FETÖ Yapılanması" haberleriyle ilgili Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Haberlerde adları geçen FETÖ sanıklarının çoğunun KHK'lar ile ihraç edildiği ve kurumla irtibatlarının kalmadığı' vurgulandı. TRT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basında yer alan 'TRT'deki FETÖ Yapılanması' haberlerinin kamuoyunda daha sarih bir şekilde anlaşılmasına yönelik olarak aşağıdaki bilgileri paylaşmak isteriz.



İlgili haberlere konu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, geçmiş yıllardaki yapılanmaya ilişkindir. Söz konusu yıllardaki FETÖ yapılanmasına dair tüm iddialar, mezkur iddianamenin hazırlanmasından önce TRT tarafından yargıya intikal ettirilmiş ve idari olarak gereği yapılmıştır. Haberlerde adları geçen FETÖ sanıklarının çoğu 01.09.2016 tarihli, kalan kısmı ise 22.11.2016 ve 07.02.2017 tarihli KHK'lar ile ihraç edilmiş ve hiçbir sanığın kurumumuzla irtibatı kalmamıştır.



Kurumumuz FETÖ ile mücadelede devletin tüm organları ile işbirliği içinde üzerine düşeni büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyulur.'