HAKKARİ ile Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi arasında kalan bölgede yürütülen operasyonda 2' si kadın 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı son bir haftada bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 26'sı ölü , 14'ü teslim 3'ü sağ olmak üzere toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığı, 17- 24 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde yürütülen operasyonlarda Bin 98'i terör suçlarından 472'si siber suçlar, 3 bin 474 uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında olmak üzere toplamda 5 bin 44 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlık tarafından, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 119 operasyon gerçekleştirildiği, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 213 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.



"ÜLKE GENELİNDE 5 BİN 44 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR"



"DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 46 kişi gözaltına alınmıştır, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 831 kişi gözaltına alınmıştır, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alınmıştır. Bin 98'i terör suçlarından (PKK/KCK 213, DEAŞ 46, FETÖ/PDY 831, SOL TERÖR ÖRGÜTLERİ 8) 472'si siber suçlar, 3 bin 474 uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında olmak üzere toplamda 5 bin 44 kişi gözaltına alınmıştır. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son bir haftada yurt içinde; 26'sı ölü , 14'ü teslim 3'ü sağ olmak üzere toplam 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir. "



"5 MİLYON 403 BİN 429 TL TRAFİK CEZASI UYGULANMIŞTIR"



"81 ilimizde eş zamanlı olarak 4 bin 381 parkta, 7 bin 968 personelin katılımıyla "Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması" gerçekleştirilmiş, 44 bin 58 şahıs ile 4 bin 215 araç kontrol edilmiştir. 21 Temmuz 2017 tarihinde ülke genelinde 8 bin 768 personelin katılımıyla "Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi-3" uygulaması yapılmıştır. 2 bin 467 denetim noktasında 172 bin 825 sürücü denetlenmiş, denetimler sonucunda 119 aranan şahıs ve 8 çalıntı araç yakalanarak toplam 5 milyon 403 bin 429 TL trafik cezası uygulanmıştır."







"SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE 151 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR"



"FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 2 bin 697 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen bin 199 kişiden 151'i gözaltına alınmıştır."





TSK: Hakkari ile Beytüşşebap arasındaki bölgede 6 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ ile Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi arasında kalan bölgede yürütülen operasyonda 2' si kadın 6 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, 23'üncü Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk sahasında, Hakkâri ili ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalı arasındaki bölgede taarruz helikopterleriyle destekli devam eden operasyonda bu sabah saat 08.00'de 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2' si kadın 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

