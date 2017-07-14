BURSA’nın Gemlik ilçesi'nde, aşkına karşılık vermeyen 25 yaşındaki Tuğçe Uludağ’ı pompalı tüfekle vurarak öldürmekten yargılanan 31 yaşındaki Aykut Ertunç, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezayı az bulan Tuğçe Uludağ'ın annesi Tülay Uludağ, "Ona ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmeliydi. Karara itiraz edeceğiz" dedi.

Olay, 2015 yılının aralık ayında Bursa’nın Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Aykut Ertunç, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen, Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu ve Gemlik Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı bilgisayar kursuna devam eden Tuğçe Uludağ'ı, evine giderken tüfekle ateş ederek öldürdü. Ertunç daha sonra aynı tüafekle kendi karnına ateş etti. Ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşama dönen Ertunç mahkemece tutuklandı.



'TERSLEYİNCE TÜFEĞİMİ ALIP ATEŞ ETTİM'



Bursa 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası istemiyle dava açılan Aykut Ertunç’un yargılamasına devam edildi. Ertunç daha önce verdiği ifadesinde şöyle dedi:



“Tuğçe ile 1.5 yıldır arkadaşız ve bunu resmileştirmek için aileler görüştü. Tuğçe ardından benimle kgörüşmek istemediğini söyledi. Olay günü Gemlik’te ayak üstü görüştük. Yine olmayacağını tekrarladı. Ben de iki kutu bira aldım. İçerek Umurbey Mahallesi'ne arkadaşlarımı görmeye gidiyordum. Gemlik Avcılar Kulübüne üye olduğum için sürekli arabamda tüfek bulunuyordu. Tuğçe'nin evinin yakınına aracımı park ettim. Tuğçe'nin gece saat 21.00 sıralarında otobüs durağından evine doğru yürüdüğünü gördüm. Arabadan indip yeniden konuşmak istedim. Tersleyince tüfeğimi alıp evine yürümekte olan Tuğçe'ye önce seslendim, sonra ateş ettim. Sonra zeytinlikte canıma kıymak istedim."



Aykut Ertunç, karar aşamasına gelen duruşmada son söz olarak, "pişmanım" dedi.



Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti Aykut Ertunç'a hiç bir indirim uygulamadan ömür boyu hapis cezası verdi.



Duruşmada hazır bulunan Tuğçe Uludağ'ın annesi Tülay Uludağ, verilen cezayı az bulup, "Ona ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmeliydi. Avukatımız aracılığı ile bu karada itiraz edeceğiz" dedi.