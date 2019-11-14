TÜİK ÜFE verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi yani ÜFE verilerini açıkladı.



Buna göre, Tarım ÜFE ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,70 artışla 158,38 değerini aldı.



Veri, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,22 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,64 arttı.



Ormancılık ürünlerinde aylık bazda yüzde 0,90, balıkçılıkta yüzde 2,57 azalış olurken tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,88 artış gerçekleşti.



TÜİK'in açıklamasına bakıldığında; 41 maddenin fiyatlarında artış, 36 maddenin fiyatlarında azalış görüldü, 5 maddenin fiyatları ise değişmedi.

ulusal.com.tr