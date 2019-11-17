Tunceli'deki baraj gölü su sporları merkezine dönüştü
Tunceli'de bulunan Uzunçayır Baraj Gölü su sporları merkezine dönüştü. Baraj gölü çevresine turistlerin ve şehir sakinlerinin 4 mevsim zaman geçireceği yaşam alanları oluşturuldu.
YURT 17.11.2019, 13:22
Maviliğiyle şehre ayrı bir güzellik katan baraj gölü su sporları merkezine dönüştü.
Tunceli'ye hayat veren Uzunçayır Baraj Gölü yapılan turizm projeleriyle canlandı.
Gölün çevresine park, bahçe, yürüyüş ve bisiklet yolunun yanı sıra şehir sakinlerinin 4 mevsim zaman geçireceği yaşam alanları oluşturuldu.
Bölgedeki bin 300 rakımlı tepeye yamaç paraşütü atlama noktası da yapıldı.
Baraj gölü üzerindeki gondol ve gezi teknelerinde artık nişan merasimlerine ev sahipliği yapıyor.
ulusal.com.tr
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