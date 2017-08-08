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Turistlere buzlu ve köpüklü havuz partisi

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde yerli ve yabancı tatilciler buzlu ve köpüklü havuz partisiyle bir yandan eğlenirken bir yandan da bunaltıcı sıcağın etkisinden kurtulmaya çalıştı.

Turistlere buzlu ve köpüklü havuz partisi

Manavgat'ın Titreyengöl mevkiindeki bir otelde yerli ve yabancı turistler için animasyon ekipleri tarafından çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Nemle birlikte öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı bölgede, turistleri serinletmek amacıyla havuzda buz ve köpük partisi düzenlendi. Su sıcaklığının 28- 30 dereceyi geçmesiyle buz kütleleri havuza bırakılırken, bir yandan da köpük makinesiyle havuza köpük atıldı. Turistler ise kucakladıkları buz kütleleriyle serinlemeye çalışırken eğlendi.

Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydoğan, bu sene sezon başından itibaren buz partisi düzenlediklerini anlatarak, "Misafirlerimiz buz partilerine büyük ilgi gösteriyor. Buraya denize ve güneşe gelenler hava sıcaklığını görünce sanırım soğuğu özlüyor. Misafirlerimiz havuza bıraktığımız buz kütlelerini eriyinceye kadar üzerlerinden ayırmıyor" dedi.


Kaynak: DHA
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