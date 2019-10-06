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Turistlerin gözde mekanı

Ordu denince akla ilk gelen mekanlardan biri; Boztepe... Mavi ile yeşilin buluştuğu yer, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Turistlerin gözde mekanı

Ordu'nun en gözde turizm mekanlarından biri Boztepe. 

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan kentin seyir terası Boztepe, teleferik ulaşımı sayesinde turistlerden ilgi görüyor.

Teleferikle eşsiz bir manzara eşliğinde yolculuk yapan ziyaretçiler, kenti ve Karadeniz'i kuş bakışı görmenin tadını çıkarıyor. 

Teleferik yolculuğunun ardından zireveye çıkan ziyaretçiler, burada yöresel ürünlere ulaşma imkanını da buluyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun 3 ay değil 12 ay boyunca gezilecek bir şehir olduğunu söyledi.

ulusal.com.tr

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