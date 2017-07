Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ne gelen turistler, mavi yengeç avlayabildikleri turlara rağbet gösteriyor.

"The Times" gazetesi okurları tarafından 2008 yılında "Avrupa'nın en iyi açık alanı" seçilen İztuzu Plajı'nın bulunduğu Dalyan'da, anavatanı Güney Amerika olan mavi yengeçler, turistlerin ilgisini çekiyor.



Turizmciler, turistlere klasik deniz seçeneğinin dışında farklı kültürel turlara katılma imkanı sunuyor. Dalyan'da turistler, teknelerle kaya mezarları ile caretta carettaları görme fırsatı buldukları ve mavi yengeç avlayabildikleri turlara son yıllarda daha çok ilgi gösteriyor. Turlara katılıp oltalarla Dalyan Kanalı'nda mavi yengeç tutan turistler, bölgeden ayrılmadan önce yakaladıkları mavi yengeçleri tekrar suya bırakıyor.



Dalyan'da 26 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteren Özay Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Köyceğiz ve Dalyan kanallarında yıllık ortalama yerli ve yabancı bir milyon turist ağırladıklarını söyledi.

Eko-turizm adı altında mavi yengeç turları yapılıyor.









Değişen turizm portföyü ile özellikle Rus turistlere İztuzu Plajı bölgesinde mavi yengeçlerin bol olduğu yerde avcılık yaptırdıklarını belirten Akdoğan, "Turistler yakaladıkları mavi yengeçleri teknede biriktiriyor. Onlara dişi ve erkek olanları gösteriyoruz. Avcılık bittikten sonra yengeçler tekrar suya bırakılıyor. Aynı zamanda İztuzu Plajı'nda Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi tarafından erkek yengeçler yakalanıyor ve pişirilip bölgedeki turist teknelerine satış yapılıyor." dedi.



Köyceğiz Gölü, Kaunos Antik Kenti, çamur banyoları ile turizme farklı bir renk kattıklarını vurgulayan Akdoğan, en çok ilgi gören ve turistler için beğenilen turun ise eko-turizm adı altında mavi yengeç turları olduğunu dile getirdi.



Dalyan'ın yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın göz bebeği olduğuna işaret eden Akdoğan, "Bölgemiz deniz, güneş, kum yanında tarihi güzellikleri, kaplıcaları, yeşili ve mavisiyle turizmin her kesimine hitap ediyor. Bu nedenle yoğun talep görüyoruz.'' diye konuştu.

"Burası nefes kesici bir yer"



Mavi yengeç turana katılmak için Ukrayna'dan gelen Elena Baturova ise tur boyunca Dalyan'ı keşfetme imkanı bulduklarını, doğaya hayran kaldıklarını söyledi.



Mavi yengeçleri canlı izlemenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Baturova, Dalyan'ın herkesin görmesi gereken çok önemli bir yer olduğunu kaydetti.



Baturova, tatilini ailesiyle Marmaris’te geçirdiğini aktararak, Dalyan’a ise mavi yengeçleri ve caretta carettaları görmek için geldiğini ifade etti.

Ukrayna’dan Türkiye'ye ilk defa geldiğini anlatan Natalia Liesick ise Dalyan'a hayran kaldığını belirterek, "Ailemle tatil için Antalya’ya geldim. Düzenlenen tur kapsamında mavi yengeç ve caretta carettaları görmek için Dalyan’a geldim.



Burası nefes kesici bir yer. Her yeri ayrı bir doğa harikası. Kesinlikle bir daha geleceğim ve tüm arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Mavi yengeçleri izlerken çok mutlu oldum. Bundan sonra tatil için tek tercihim kesinlikle Türkiye olacak.'' diye konuştu..