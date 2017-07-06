Arapapış Kanyonu'nun su seviyesinin azalması nedeniyle, çiftçinin tarım alanlarında kullandığı su kesildi. Aydınlı çiftçilerin kullanması gereken baraj suyu, kanyona aktarılıyor. Bölgede sulanması gerek 20 bin dönüm tarım arazisi ise kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya.

Turizm tarımın önüne geçti, çiftçinin tarlası kurudu.Aydın'da bu yıl turizme açılan Kemer Barajın'ndaki Arapapıştı Kanyonu'nun su seviyesinin azalmaması için çiftçiye su verilmedi. 20 bin dönüm tarım arazisi susuz kaldı.Üreticilerin tarlayı sulayabilmesi için ise gün verildi. Yenipazar'da yüzlerce çiftçi, arazilerini sulamak için günlerce sırada bekliyor.Yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisi yeteri kadar sulanmadığı için her geçen gün yanıyor.Üreticiler ise tarlalara su taşıyor. Bu da 2 kat masraf anlamına geliyor.