Antalya'nın en gözde turizm bölgelerinden Belek, dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlar arasında yer alan caretta carettalara da ev sahipliği yapıyor

Antalya'nın en gözde turizm bölgelerinden Belek, küresel ısınmanın da etkisiyle son yıllarda caretta carettaların Akdeniz ülkeleri arasındaki en büyük yuvalama alanı haline geldi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlar arasında yer alan caretta carettaların mayıs ayında başlayan yumurtlama döneminin sürdüğünü belirtti.

Canbolat, "Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi" ile caretta carettaların yuva sayıları ve durumlarını günlük incelediklerini söyledi. Caretta carettaların kumsala çıkarak palet gibi kullandıkları arka ayaklarıyla yuva kazdığını anlatan Canbolat, pinpon topu büyüklüğünde yumurtaların bırakıldığı yuvaları korumaya aldıklarını kaydetti.

Canbolat, her yuvadan ortalama 60 ila 70 yavrunun çıktığını ve bu yavrulardan 50'sinin denize ulaştığını kaydetti. Belek'in turizm merkezi olmasının yanı sıra caretta carettaların da en önemli yuvalama alanı olduğuna dikkati çeken Canbolat, şunları kaydetti:

"Bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirler bu durumu iyi bilmeli. Bölgede 1998 yılında çalışmaya başladığımızda 400 yuva vardı. Bu sayı küresel ısınma ve iklim değişikliği dolayısıyla her yıl arttı. Geçen yıl 2 bin 500 gibi rekor bir yuva sayısına ulaştık. Bu yıl havaların geç ısınması nedeniyle yuva sayısında düşüş yaşadık. Her gün sahilden topladığımız veriler bu yılki yuvalama sayısının bin 500 ila 2 bin arasında olacağını gösteriyor. Belek sadece Türkiye'deki değil Akdeniz ülkeleri arasındaki en büyük yuvalama alanı."



"İnsanlar daha hassas ve duyarlı davranıyor"

Bu kadar yuvalama popülasyonunun olduğu bir alanda koruma çalışmalarının öneminin arttığına işaret eden Canbolat, şöyle konuştu:

"Bölgede bol miktarda turizm işletmesi var. Buralarda bazen ışık sıkıntısı ve kumsal kullanımı problemleri yaşanıyor. Yerel yönetimler günübirlik piknik alanları gibi kullanılan sahillerde düzenleme çalışması yapıyor ve bu durum kumsalın dinamik yapısını bozuyor. Köylü halk traktörle kumsala girişler yapıyor, bu yuvaların ezilmesine neden oluyor. Kum alımları da sahilden yapılabiliyor. Ancak yapılan bilgilendirme çalışmaları sayesinde bir çok sorunu çözdük. Bölgedeki köylüler artık caretta carettaların ciddi şekilde farkındalar. Oteller ve diğer turizm tesisleri de kendi sahillerindeki yuvaları korumak için kendi kafeslerini yapmaya başladı. İnsanlar artık kaplumbağalara daha hassa ve duyarlı davranıyorlar. Bu da bizi gelecek adına mutlu ediyor."



En büyük sorun kıyıya paralel atılan balıkçı ağları

Canbolat, en büyük sıkıntıyı ise kıyıya paralel şekilde ağ atan balıkçılarla yaşadıklarını dile getirdi. Kaplumbağaların neslinin tehlike altında olmasının en önemli nedenlerinden birisinin balıkçılık olduğunu ifade eden Canbolat, "Ergin bir birey ömrü boyunca binlerce yumurta bırakıyor. Çiftleşme ve yuvalama sezonunda yani nisan ayından itibaren deniz kaplumbağaları kıyıya yakın dolaşıyor ve sahile çıkıyor. Bu nedenle kıyıya yakın atılan ağlara dolaşıp yumurta bırakmadan ölebiliyor." dedi.



Yuva ararken balıkçı ağına takılmış caretta caretta buldular

Öte yandan, sahilde yuva araştırması yapan Canbolat ve bölgede kendisiyle gönüllü çalışan öğrenciler, kıyıya paralel bir şekilde atılan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki ağa takılan dişi bir caretta caretta olduğunu fark etti.

Ağı kıyıya çeken Canbolat ve ekibi, ağları bıçakla keserek caretta carettayı kurtardı. Canbolat, yumurtalı olduğu tahmin edilen caretta carettayı denize bırakarak yeniden özgürlüğüne kavuşturdu.