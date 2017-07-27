En büyük kaygıları Türkiye-Almanya geriliminin iki milletin asırlık dostluğuna gölge düşürmesi. Alman yetkililerin vatandaşlarına seyahat ve ticaret gibi konularda yaptığı uyarılar, Alanya'da yaşayan Almanları bağlamadı. 15 yıldır Alanya'da yaşayan Mathias Goldstein Ulusal Kanal'a konuştu.

Bu güzel Türkçe sözcükler, Alanya’nın yerleşik olarak yaşayan binlerce Alman hemşerisinden biri Mathias Goldstein’e ait.15 yıldır Alanya'da ticaretle uğraşan Goldştayn'e göre burada yaşayan Almanlar için iki ülke arasında ki sorun temelsiz.Matiyas Goldştayn, Alman yetkililerin vatandaşlarına ticari konularla ilgili uyarılarının ve batı basınında çıkan yaygın haberlerin yersiz olduğunu belirtti.Türkiye'den başka bir yerde yaşamak istemediğini belirten Goldştaynbunun nedenini kameramıza gösterdi.Goldştaynilişkilerin düzeleceğinden ve Almanların tatil için yine geleceğinden emin.Matiyas Goldştayn yetkililere de Türk- Alman ortak şu Atasözüyle seslendi;