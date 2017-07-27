Bu güzel Türkçe sözcükler, Alanya’nın yerleşik olarak yaşayan binlerce Alman hemşerisinden biri Mathias Goldstein’e ait.
15 yıldır Alanya'da ticaretle uğraşan Goldştayn'e göre burada yaşayan Almanlar için iki ülke arasında ki sorun temelsiz.
Matiyas Goldştayn, Alman yetkililerin vatandaşlarına ticari konularla ilgili uyarılarının ve batı basınında çıkan yaygın haberlerin yersiz olduğunu belirtti.
Türkiye'den başka bir yerde yaşamak istemediğini belirten Goldştaynbunun nedenini kameramıza gösterdi.
Goldştaynilişkilerin düzeleceğinden ve Almanların tatil için yine geleceğinden emin.
Matiyas Goldştayn yetkililere de Türk- Alman ortak şu Atasözüyle seslendi;
HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY - KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ KOÇAK
ulusal.com.tr
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