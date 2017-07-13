MUĞLA'nın Datça İlçesi'ne 9 deniz mili uzaklığındaki Yunanistan'ın Sömbeki Adası (Simi), Avrupa Birliği'nin tekrar kapıdan vize uygulamasına izin vermesinden sonra, Türk turistlerin Ege Denizi'ndeki gözde tatil merkezlerinden biri oldu. Kapıdan vize uygulamasıyla beraber pasaport kontrolü bekleme çilesinin sonra ermesi, Türklerin Sömbeki'ye olan ilgisini artırdı.

Yunan adaları arasında, bir sahil kentinde yerleşim planının nasıl olması gerektiğinin en güzel örneklerinden biri olan Sömbeki Adası, birbirinin deniz ve güneş manzarasını kapatmayan, adeta şekerci dükkanını andıran rengarenk boyalı tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 200 yıllık binaların aslına uygun olarak restore edildiği ada, İkinci Dünya Savaşı'nda yenilen Almanların, 12 adalardan çekilirken, 7 Mayıs 1945'te imzalanan antlaşmanın yapıldığı binaya da ev sahipliği yapıyor. Tarihi bina, bugün sanat merkezi olarak sanatseverleri ağırlıyor.



DATÇA KARDEŞ ŞEHİR



Sömbeki'nin 16 yıllık Belediye Başkanı Lefteris Papakalodukas, adanın tüm tanıtım filmlerinde, Yunanca ve İngilizcenin yanında Türkçeye de yer vererek, Türk turizmine verdiği önemi gözler önüne seriyor. Sömbeki ile Datça'nın arasında çok eski yıllara dayalı dostluklar bulunduğunu ifade eden Papakalodukas, "Datça'yı kardeş şehirlerimizden biri olarak görüyoruz. 2013'te İstanbul'da düzenlenen Güney Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, Datça Belediyesi'yle ortak stant açtık. Yaz mevsiminde Cumartesi günleri pazar alışverişi için Datça'ya teknelerimiz geliyor. İki sahil kenti arasındaki bu dostluk, tüm dünyaya örnek olacak" dedi.



PASAPORT KONTROL SIKINTISI ÇÖZÜLDÜ



Datça'dan Sömbeki'ye turlar düzenleyen yat kaptanı Hasan Çıplak, adayla olan ilişkilerin son yıllarda daha fazla arttığını belirterek, "Kapıdan vize uygulaması, Türkiye'den adaya gitmek isteyenler için büyük kolaylık oldu. Kapıdan vize almak isteyenler, üç gün önceden bir seyahat acentesine başvuruda bulunarak işlemlerini yaptırabilirler. Adaya gelişimizde en büyük sıkıntımız; gümrük noktasında yolcuların karaya indirilmeden sıcakta, tekne içinde bekletilmeleri oluyordu. Belediye Başkanı Papakalodukas'ın özel çabalarıyla bu sorun giderildi. Adaya gelişimizde, şimdi teknemizi limana çekiyor, yolcularımızı indiriyor ve acente görevlileri aracılığıyla gümrük işlemlerimizi kısa sürede yapabiliyoruz" dedi.



FAHRİ TANITIM ELÇİSİ; MANOS



Sömbeki'nin en önemli mekanları arasında gösterilen Manos balık restoran, 32 yıldır adaya gelen turistlere hizmet veriyor. Atina'da garsonluk yaparken tatili için geldiği Simi'ye hayran kalıp burada lokanta açan Manos Mangos, adanın adeta fahri tanıtım elçisi gibi görev yapıyor. Nice kralları, politikacıları, sanatçıları ve zengin işadamlarını 100 kişilik mekanında ağırlayan Manos, Yunan sirtaki gecelerinin yanı sıra Türk ezgileriyle adanın eğlence hayatına renk katıyor.



10 MİLYON NOKTA İLE TABLO YAPTI



Sömbeki'nin, Guinness Rekorlar kitabına giren deri sanatçısı Takis Psarros'un (60), Yunan mitolojisinde deniz tanrısı olarak bilenen Poseidon'un, 6 metrekarelik tek parça sığır derisi üzerine yaptığı tablosu, ziyaretçilerin akınına uğruyor. İşyerinde gururla sergilediği tabloyu, iki yılda tamamladığını söyleyen Psarros, "Deriyi tek tek noktalayarak, farklı tonlarda yakmak suretiyle tabloyu yaptım. Üzerinde tam 10 milyon adet nokta var. Tablo, Guinness Rekorlar kitabına girdi. Tabloya, paha biçemiyorum ve satmayı düşünmüyorum" dedi.