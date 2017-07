Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.

İhsan YALÇIN-Güven USTA-Süleyman KAYA-Yaşar KAÇMAZ/ İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat şehitlikte kalan Cumhurbaşkanı şehitler için Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitlerini anmak üzere Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ne geldi. Erdoğan'ı şehitlik girişinde Başbakan Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Vali Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci karşıladı.KURANI-I KERİM OKUDUCumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler 15 Temmuz Şehitliği'nde kabirleri ziyaret etti. Erdoğan 15 sivil şehidin bulunduğu şehitlikte Kuran-ı Kerim okudu, dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım buradan yürüyerek Edirnekapı Polis Şehitliği'ne geçti.Yaklaşık 2 saat süren anma ve kabir ziyaretlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindekiler Prof. Dr. İlhan Varank'ın kabrinin bulunduğu Şehzadebaşı Camii'ne geçti. Erdoğan şehitlik çıkışında, kendisini görmek için bekleyen vatandaşları aracının camını açıp selamladı.GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİÖte yandan Erdoğan'ın şehitlikte olduğu sırada polis de üst düzey güvenlik önlemi aldı. Edirnekapı Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Tarihi surlara ve çevredeki cami minarelerine keskin nişancılar yerleştirildi.CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN İLHAN VARANK'IN MEZARINI ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank’ı mezarını ziyaret etti..15 Temmuz Şehitleri Anma programları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın birlikte 15 Temmuz Şehitleri’ni mezarları başında ziyaret ediyor. Ziyaretler kapsamında Erdoğan ve Yıldırım, Şehzadebaşı Camii’ne geldi.Erdoğan ve Yıldırım, 15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit edilen Prof. Dr. İlhan Varank’ın mezarını ziyaret etti.15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir, mezarında anıldıAli KADI-Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE,(DHA)- NİĞDE'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz kahramanı şehit astsubay Ömer Halisdemir, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'ın da katıldığı törenle mezarı başında anıldı.Bakan Lütfi Elvan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile vefat eden annesinin Niğde'nin Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Beldesi'ndeki kabrini ziyaret etti. Elvan'a Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, TBMM İdari Amiri AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir ve belediye başkanları ile daire müdürleri eşlik etti. Ömer Halisdemir ve annesi Fadimana Halisdemir'in kabrinin başında Kuran'ı Kerim okunmasının ardından Bakan Elvan ile beraberindekiler dua etti.ELVAN: ÖMER HALİSDEMİR ŞEHİT OLUR, MİLYONLARCA ÖMER HALİSDEMİR DOĞARMezarlıktan çıkışında açıklama yapan Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, şu değerlendirmeyi yaptı:"Yiğit şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettik. Bizde 'Analar ne aslanlar doğurur' sözü vardır. Fetullahçı Terör Örgütü tarafından darbe girişimi sırasında bu ülkenin bölünmesini planlamaktan başka bir şey değil. Bu ülkenin işgali birilerinin eline teslim edilmekten başka bir kalkışma değildi. Ancak başta şehidimiz Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimiz ve milletimiz buna izin vermedi. Şehidimiz Ömer Halisdemir Türkiye'nin kaderini değiştiren öncü şehitlerimizden birisidir. Tıpkı surlara bayrak diken Ulubatlı Hasan gibi Çanakkale'de, Sakarya'da Anafartalar da işgalcilere karşı dimdik duran ve onları yok eden kahraman şehitlerimizdir. Buradan şunu söylemek istiyorum. Türkiye üzerinde hesabı olanlar şunu çok iyi bilsinler bir Ömer Halisdemir şehit olur, milyonlarca Ömer Halisdemir doğar. Türkiye Cumhuriyeti devleti Türk devletini başkaları ile asla karıştırmasınlar."Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ise, "Türk milletine ve tüm annelere teşekkür ediyorum. Ben bir Ömer Halisdemir'i nasıl yetiştirdiysem yeni nesil gençlerimizi, yeni gelen askerimizi ve polisimizi yetiştirmeye her zaman hazırım. Türk topraklarından bir parça da olsa hiçbir düşmana vermemek için bütün gücümle hazırım"dedi.EŞİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİBakan Elvan, Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir'in evinde ziyaret edip baş sağlığı dileklerinde bulunduktan sonra Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na ağaç dikti. Ağaç dikimini ardından Ömer Halisdemir'in baba ocağını ziyarette bulunan Bakan Lütfü Elvan'a kardeşi Soner Halisdemir, Ömer Halisdemir'in resmi basılı tişörtü hediye etti. Elvan, tişörtü üzerine giyerek baba ocağından ayrıldı.15 Temmuz şehidi Özel Harekat Polisi Hail Hamuryen mezarı başında anıldıKenan AŞÇIOĞLU / ERCİŞ,(Van), (DHA)- 15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’na yönelik saldırıda şehit edilen Özel Harekat polis memuru Halil Hamuryen, memleketi Van'ın Erciş İlçesi'nde mezarı başında anıldı.Darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Özel Harekat polisi 39 yaşındaki Halil Hamuryen, mezarı başında anıldı. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, 108'inci Topçu Alay Komutanı Kurmay Albay Murat Yılbır, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın ile bazı STK temsilcileri ve vatandaşlar Erciş'in Çelebibağı Mahallesi'nde bulunan mezarlığa gelerek dua etti. Erciş Kaymakamı Yaşar, 15 Temmuz günü bir takım hainlerin kalkıştığı bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalındığını belirterek şöyle konuştu:"Tabi savaşın binbir türlüsü var. Cephede savaş var, soğuk savaş var. O gün 15 Temmuz günü de bir savaşdı. Rabbimize şükürler olsun ki biz bu savaşı işte burada yatan Halil Hamuryen'ler gibi şehitlerimiz, binlerce gazimizle kazandık. Bu topraklar çok çileli topraklardır. Tarih boyunca bedeller ödenmiş, şehitler vermiş. İşte bir bedelimiz de burada yatıyor. Aziz kardeşimiz Halil Hamuryen'i 15 Temmuz akşamı bu vatanın selameti, bu vatanın geleceğine, bizim Erciş olarak ödediğimiz bir bedeldir. Ve biz kendisinden helallık diliyoruz. Biz kendisine minnettarlığımızı, şükranlarımızı ifade ediyoruz. Biz kendisine diyoruz ki sen bir bedeldin ve gelecekte de verilecek bütün bedellere bizler de senden sonra burada hazırız. Ve Rabbimizin izniyle tepemizde dalgalanan bu bayrak Halil Hamuryen'ler gibi nice Hamuryen'ler oldukça, biz bu bayrağın altında yaşamaya devam edeceğiz. Biz bu toprağı böldürmedik,böldürmeyeceğiz. 15 Temmuz akşamı hain FETÖ tarafından yapılan bu hain darbe kalkışmasını şiddetle kınıyorum. Darbe akşamı kahramanca direnen bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum, bütün gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum. O gün bu millete, bu milletin istiklalini devam etmesine öncülük eden,liderlik eden sayın cumhurbaşkanımıza, mecliste kahramanca direnen bütün milletvekillerimize, hükümetimize, şerefli Türk ordusuna, polis teşkilatına ve kahramanca sokağa çıkıp direnen bütün Türk halkına şükranlarımı ifade ediyorum."Kaymakam Şirin ve beraberindekiler daha sonra şehit Hamuryen'in ailesini ziyaret etti. Ayrıca şehit için Karayusuf Paşa Camiinde mevlid okutuldu.Artvin’de şehitliğe yürüyüşADEM GÜNGÖR/ARTVİN(DHA) – ARTVİN’de, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Artvin Garnizon Şehitliği ziyaret edildi, şehitler için mevlit okutuldu.Artvin Valiliği önünde başlayan ve Garnizon Şehitliği'ne kadar yapılan kortej yürüyüşüne Vali Ömer Doğanay, Artvin AK Parti Milletvekili İsrafil Kışla, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, İl Garnizon Komutanı Albay Cengiz Abdurrahman Çerçi, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayraklarıyla yapılan yürüyüşte sık sık, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı. Vali Ömer Doğanay ve beraberindeki protokol üyeleri Garnizon Şehitliği’nde şehit mezarlarına karanfil bıraktı, ardından dualar edildi.Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk demokrasi hayatında milletimizin yeniden kendi iradesine sahip çıkması açısından dönüm noktası olduğunu söyledi. Kocatepe, “Asırlarca bağımsızlığı kendisine şiar edilmiş bir millet, 3-5 dışarıdan kurulmalı vatan haininin kalkışmasına pabuç bırakmayacağını gösterdi. Bunu milletimize, çocuklarımıza unutturmayacağız. Düşmanlarımız bilsin ki her geçen gün daha güçlüyüz. Daha güçlü müreffeh bir Türkiye için yürüyoruz. Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1'inci yıl dönümünde 7’den 70’e herkes kararlıdır” dedi.15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Artvin Merkez Camisi’nde öğlen namazı öncesi mevlit okutulmasının ardından sona erdi.Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz şehitleri için anmaBurak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. 15 Temmuz ve Çanakkale Şehitleri, dualarla anılırken; sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.Çanakkale Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle tüm ülke genelinde gerçekleşecek 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerini kentte, Çanakkale ruhunun yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde başlattı. Saat 11.00'de başlayan törene; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Turan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı tarafından abide önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla tören başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı seslendirildi ve Kuran okundu. Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce, 15 Temmuz şehitleri ve Çanakkale Şehitleri için dua ettirdi. Ardından sembolik şehitliklere protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı. Tören Abdülkadir Katre Sana Tiyatrosu'nun Şehitler Abidesi altında protokol için sergilediği 57'inci Alay oyunuyla sona erdi.Törenin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Cumhurbaşkanımız himayesinde tüm Türkiye'de şehitliklerimizi ziyaret ettik. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü vesilesiyle bir araya geldik. Çanakkale'miz, Türkiye'mizin milli şuurunun başkenti. Çanakkale'miz Cumhuriyetimizin ön sözü. Dolayısıyla 15 Temmuz Şehitlerinin Çanakkale'de Şehitler Abidesi'nde ayrı bir onur, ayrı bir ehemmiyet arz ediyor. 15 Temmuz gecesinde Ömer Halisdemirler ve birçok şehidimiz aynı şekilde bu milletin geleceği adına, bu milletin birliği ve beraberliği adına, milli egemenliğimize uzanan ellerin kırılması adına çok büyük bir bedel ödediler. 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak, bu milletin her bir ferdinin görevi. Biz bu milletin evlatları olarak 15 Temmuz'u her sene büyür bir onurla anacağız. Ders alacağız. İbret alacağız. Bir daha o hain girişimlerinin olmaması için ne düşüyorsa üzerimize gayret göstereceğiz. FETÖ'ye, PKK'yla, mücadele başta olmak üzere, tüm örgütlerle olan mücadelemizi son aşamasına kadar elimizden geldiğince gayret edeceğiz"15 Temmuz şehidi Gülşah komiser mezarı başında anıldıRamazan ÇELİK/ KIRIKHAN, (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Kırıkhan İlçesi'nde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit düşen komiser yardımcısı Gülşah Güler ile polis memuru Hurşit Uzel'in mezarları ziyaret edildi.Kırıkhan Şehitliği'ndeki programda, şehit aileleri özel davetle şehitliğe getirildi, burada şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, AK Parti Milletvekili Mehmet Öntürk, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve diğer ilçe protokolü, 15 Temmuz şehitleri Komiser Yardımcısı Gülşah Güler ile polis memuru Hurşit Uzel'in mezarına çiçek bıraktı. Ardından tüm şehitlerin mezarlarına çiçek bırakılarak dua edildi.Bakan Özlü: 15 Temmuz bir çete hareketidirTezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de düzenlenen, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinliklerine katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bir çete hareketidir 15 Temmuz girişimi. Allah bir daha 15 Temmuz’lar göstermesin" dedi.Düzce Valiliği'nin şehitlikte düzenlediği anma programına Bakan Özlü'nün yanında Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan, daire müdürleri, şehit yakınları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Selami Emen’in okuduğu duanın ardından Bakan Faruk Özlü ve protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Ardından 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın Beyköy Beldesi Çalıcuma Mahallesi’nde bulunan mezarı ziyaret edildi, dua okundu. Ardından şehidin babası Ramazan, annesi Hanife Baysan evde ziyaret edildi.Açıklama yapan Bakan Faruk Özlü, 15 Temmuz darbe girişiminin dışarıdan destekli çetelerce yapıldığını ifade ederek, "Bir çete hareketidir 15 Temmuz girişimi. Yurt dışı desteklidir. Dolayısı ile Allah milletimizi korumuştur. İnşallah bu çetenin uzantılarının yakınlarının bütün kamudan, bütün devlet teşkilatından temizlendiğini, temizleneceğini göreceğiz. Mücadelenin devam ettiğini söylemek isterim. Allah bir daha 15 Temmuz’lar göstermesin" dedi.Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın annesi Hanife Baysan "Elimden gelse onların iplerini kendim çekerim. İçim yanıyor içim, 2 gündür televizyona baktıkça içim yanıyor. O bombalar düştükçe sanki benim içime düşüyor. Yanıyor içim. Elimden gelse kendim çekerim onların ipini. Ah benim yavrumu yediler" dedi.Şehit babası Ramazan Baysan da "Allah bir daha 15 Temmuz’u yaşatmasın" diye konuştu.Bakan Özlü, Merkez Büyük Camii'nde şehitler için okunan mevlide katıldıktan sonra kentten ayrıldı.15 Temmuz Şehitleri Van'da AnıldıMurat ÇAĞLAR / VAN, (DHA) - VAN'da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitlikler ziyaret edilerek Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.Ziyarete Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Arif Çetin, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İpekyolu Kaymakamı, Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Atıf Çiçekli, kurum amirleri, STK temsilcileri, şehit yakınları katıldı.İlk olarak Tuşba ilçesi'nde bulunan 1915'te Ermeniler tarafından katledilen müslümanların bulunduğu Zeve Şehitliği ziyaret edildi. Burada şehitler için Kur'an okundu, dua edildi. Şehitler y anıtına karanfil bırakıldı. Daha sonra Vanlı şehitlerin bulunduğu Akköprü Mezarlığı ziyaret edildi. Vali Zorluoğlu, burada şehitlere rahmet diledi. Şehit ailelerini en kısa zamanda ziyaret edeceğini belirten Zorluoğlu, daha sonra prokotol ile beraber şehit mezarlıklarına karanfil bırakıp ayrıldı.Son olarak Aile ve Sosyal Politikalar Van İl Müdürlüğü tarafından bir otelde şehit aileleri ve yakınları için verilen yemek ile program sona erdi.Manisa'da 15 Temmuz şehit ve gazileri anıldıErsan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)- 15 Temmuz darbe girişiminin 1'inci yıldönümünde şehit düşenler ile gazi olanlar, Manisa'da anıldı.Manisa Valiliği'nce düzenlenen ve 5 gün sürecek olan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilk etkinlik, Manisa Garnizon Şehitliğinde düzenlendi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Garnizon Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, şehit yakını ve gaziler törene katıldı. Valilik, belediye, garnizon komutanlığı, Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından anıta çelenk sunuldu. Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 15 Temmuz şehitleri anısına açılan şeref defterine şehit ve gazilerin verdiği mücadelenin önemini yazdı. Manisa İl Müftülüğü tarafından Mevlidi Şerif okundu. Vali Güvençer ve protokol üyeleri şehitliğe karanfil bıraktı. Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de vatandaşlara pilav, lokum ayran ikramında bulundu. Ardından Şehzadeler Hatuniye Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.Ordu'da şehitler anıldıNedim KOVAN/ORDU, (DHA) - 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünda Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Ordu'da, Garnizon Şehitliği'nde 'Şehitleri Anma Programı' düzenlendi.Ordu Valiliği tarafından hazırlanan 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Garnizon Şehitliği'n dedüzenlenen programa Ordu Valisi Seddar Yavuz, Milletvekili Oktay Çanak, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, daire müdürleri, diğer protokol temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Vali Seddar Yavuz, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında şehit olan 249 şehit başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.Vali Yavuz, hain darbe girişimi sırasında gazi olan vatandaşlara ise şifa dileklerini ileterek, 15 Temmuz cumartesi günü tüm Orduluları meydanlarda olmaya çağırdı. Hain darbe girişimini unutmayacaklarını da vurgulayan Vali Seddar Yavuz, “FETÖ Terör örgütünün gerçekleştirdiği darbe girişimi ile ülkemiz işgal edilmek istenmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, kahraman milletimiz uçaklara, tanklara ve mermilere göğsünü siper etmiş, bu uğurda 249 vatandaşımız şehit olmuş, binlerce kardeşimiz de gazi olmuştur. 15 Temmuz’da gerçekleştirilen hain darbe girişimini unutmayacağız. Bu darbeye girişen FETÖ mensuplarından hukuk önünde hesap soracağız" dedi.Şehitlikte düzenlenen program şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilmesiyle sona erdi. Anma programının hafta boyunca çeşitli etkinlik ve programlarla devam edeceği belirtildi.Bakan Akdağ, 15 Temmuz şehidinin mezarı başında Kuran okuduMurat AYDIN-Zafer KUMRU/ŞENKAYA (Erzurum), (DHA) - SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, 15 Temmuz şehitlerinden Oğuzhan Yaşar'ın Erzurum'un Şenkaya İlçesi'ndeki mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti, "Cenab-ı Hakk bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın" dedi.FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma etkinliklerine katılmak üzere bugün saat 10.00'da uçakla memleketi Erzurum'a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı havalimanında Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Akdağ ve protokol askeri helikopterle 15 Temmuz şehitlerinden Oğuzhan Yaşar'ın ailesinin yaşadığı Şenkaya İlçesi'ne gitti.Bakan Akdağ, darbe girişimi sırasında Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde uçaklardan atılan bombalarla başından ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 3 Ağustos günü şehit olan 23 yaşındaki Oğuzhan Yaşar'ın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Bakan Akdağ, şehidin evine de giderek annesi Necmiye ve Ahmet Yaşar ile görüştü.Okunan duaların ardından Sağlık Bakanı Akdağ yaptığı açıklamada, "Hayatlarını bu vatan, bayrak ve ezan için veren kardeşlerimiz çok büyük bir iş yaptılar. Rabbim onlardan razı olsun. Cenab-ı hak onların şefaatine bizi nail eylesin. Cenab-ı Hakk bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. Şehitlerimizin kanı ve dualarla korunan bir vatanımız var. Bu ülkeyi bölmeye kimsenin ama hiç kimsenin gücü yetmeyecektir" diye konuştu.BAKAN AKDAĞ, ŞEHİDİN MEZARINDA AĞLADIŞenkaya İlçesi'nden Erzurum'a dönen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Lalapa Camii'nde öğlen namazını kılıp, şehitler için okunan mevlit duasına katıldı. Buradan Karskapı Şehitliği'ne giden Bakan Akdağ ve yanındakiler, şehit mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı. Bakan Akdağ daha sonra asri mezarlıktaki polis şehitliğine giderek darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan 25 yaşındaki özel harekat polisi Murat Ellik'in mezarı başında dua etti. Bakan Akdağ, burada yaptığı açıklamada konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Çok duygulanan Bakan Akdağ, şunları söyledi:"Şenkaya'daki şehidimi ziyaret ettikten sonra buraya geldik. Burada da Murat Ellik kardeşimizi ziyaret ediyoruz. Buradan Pasinlere ilçesine giderek bir diğer şehit polisi Yakup kardeşimizi mezarı başında anacağız. Cenabı hak bütün şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Bugün özel bir gün. Hususen 15 Temmuz devlet için canını feda eden bütün kardeşlerimizin cenabı hak mekanlarını pür nur eylesin. Bize de onların şefaatini nasip eylesin. Rabbim razı olsun. Biz 15 Temmuz'dan hemen sonra kardeşlerimizin aileleri ile birlikte olduk. Bugün bir kere daha birlikteyiz. Aslında bu birliktelik milletimizin birlikteliğidir. Bu birliktelik bizim devletimiz, vatanımız, bayrağımız tüm bu mukaddeslerimizle birlikte olmamızdır. Bu o kadar önemli ki, 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Cenabı hak bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Birileri her ne kadar 15 Temmuz ruhu unutulsun, ortadan kalksın istese de bunu başaramazlar. Çünkü 15 Temmuz bize geleceğimizi bir kere daha hakkın hediye ettiği bir gündür."Zonguldak’ta şehitlere karanfilDurmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edilerek şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.Asri mezarlıktaki şehitlik ziyaretine Vali Ahmet Çınar, Belediye Başkanı CHP’li Muharrem Akdemir, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Özcan Ulupınar ve Faruk Çaturoğlu, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi, daire müdürleri, askeri erkan, şehit aileleri, muharip gaziler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Terörle mücadelede şehit olan asker ve polislerin mezarlarına karanfil bırakıldı, Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.ŞEHİT ANNESİ FENALAŞTIZiyaret sırasında, 64 yaşındaki Şükran Yorulmaz, Siirt’in Pervari ilçesinde vatani görevini yaparken 16 Kasım 1996’da PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan oğlu Yunus Yorulmaz’ın mezarının başında fenalaştı. Aynı zamanda Zonguldak Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz’ın eşi olan Şükran Yorulmaz’a sağlık görevlileri müdahale etti. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şehit annesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.VALİ AÇIKLAMA YAPTIZiyaretin sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Vali Ahmet Çınar, "İçimize sızmış, ailelerimize kadar girmiş, devletin kılcal damarlarına kadar girmiş ‘Allah, kitap’ diye milletimizi de kandırarak girmiş ve tamamen kendisini peygamberler üstü gören sapık bir adamın gizli servislerce kullanılması suretiyle din konusu istismar edilerek koca bir milletin çocukları kandırılarak bir darbe girişiminde bulundular. Eğer bu darbe gerçekleşmiş olsaydı emin olunuz ki, çok büyük ve hiç bitmeyen iç savaş başlamış olacaktı. Bunu da iyi planlamışlardı. Bunların efendileri, hali hazırda görünürdeki emperyalistler. Ama milletimizin büyük feraseti, tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu millete layık bir liderliğiyle bu iş engellenmiş oldu. Cenabı Allah bir daha milletimize böyle bir felaketi yaşatmasın. Bu hainlere fırsat vermesin" dedi.Bakan Avcı, Eskişehir'de şehitliği ziyaret ettiEyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'deki Hava ve Kanlıpınar şehitliklerini ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakan Bakan Avcı, "15 Temmuz'da fırsatını bulurlarsa neler yapabileceklerini, nasıl acımasız olabileceklerini, nasıl gözü dönmüş olduklarını hep beraber gördük. Onun için Allah, devlete, millete zeval vermesin" dedi.'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında Eskişehir'de ilk olarak Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarete Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, Ak Parti milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile birlikte çok sayıda kişi katıldı.İl Müftüsü Bekir Gerek'in ettirdiği duadan sonra bakan Nabi Avcı şehitlikteki anı defteri imzaladı ardında şehitlerin mezarlarını ziyaret edip kırmızı karanfil bıraktı. Avcı Hava Şehitliği çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Vatan için, millet için, iyi bir devlet için karada, denizde, havada, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da canlarını feda eden bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledik. Onların açtığı bu yolla inşallah Türkiye, ilelebet bağımsız, güçlü devlet olarak varlığını sürdürecek. Milletimiz de aynı şekilde. Allah, devlete, millete zeval vermesin. Allah, iç ve dış düşmanlara fırsat vermesin. İşte 15 Temmuz'da fırsatını bulurlarsa neler yapabileceklerini, nasıl acımasız olabileceklerini, nasıl gözü dönmüş olduklarını hep beraber gördük. Onun için Allah, devlete, millete zeval vermesin, milletimizin ferasetini arttırsın."Bakan Avcı, bir soru üzerine 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak için etkinliklerin yapıldığını belirterek, "Bu millet unutmaz. Millet, kendisine yapılan iyiliği de kendisine yapılan kötülüğü de unutmaz" dedi.Bakan Avcı ve beraberindekiler daha sonra Eskişehir-Ankara karayolu üzerindeki Kanlıpınar Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada okunan duanın ardından Avcı, şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı. Avcı, yaptığı konuşmada şöyle dedi:"Türkiye'nin her yerindeki bütün şehitliklerde şehitlere minnet, şükran sunmak, rahmet dilemek, şehitlerin huzurunda vatanın ve milletin selameti için dua etmek için toplanıldı. Eskişehir'de de birlik ve beraberlik içerisinde, 15 Temmuz'daki alçak girişime karşı nasıl bir milli direniş, şuur içinde olunduğu gösterildi. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hangi kılık altında gelirse gelsin, kendini nasıl göstermek isterse istesin, vatan ve millet düşmanlarına, din ve devlet düşmanlarına karşı birlikte nasıl mücadele edeceğimizin sembolik bir ifadesi olarak şehitliklerimizi ziyaret ettik. Allah bütün şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Allah birliğimizi, beraberliğimiz ve kardeşliğimizi muhafaza buyursun."Başbakan Yardımcısı Canikli, 15 Temmuz şehidi Sağaz’ın mezarını ziyaret ettiHakan KABAHASANOĞLU/ÇAMOLUK (Giresun), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, 15 Temmuz şehidi 27 yaşındaki Emrah Sağaz’ın Çamoluk İlçesi'ndeki mezarını ziyaret etti.Erzincan’dan bu sabah Giresun’un Çamoluk İlçesi'ne gelen Başbakan Yardımcısı Canikli, Emrah Sağaz’ın mezarına ziyaret etti. Mezar başında dua eden Canikli, Emrah Sağaz’ın annesi Asiye ve babası Nazım Sağaz’a başsağlığı diledi. Şehit ailesiyle birlikte mezardaki gülleri sulayan Nurettin Canikli'nin teselli etmeye çalıştığı şehit babası Nazım Sağız, "Yavrum seni Fatihlere şehit verdim" dedi.Başbakan Yardımcısı Canikli ile şehit ailesi, daha sonra da Yenice Köyü'ndeki baba evine gitti. Burada da şehit Emrağ Sağaz için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.Bolulu 15 Temmuz şehidinin mezarında anma etkinliğiMutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında, darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan polis memuru 22 yaşındaki Ozan Özen'in mezarına karanfil bırakılırken, şehidin annesi Emine Özen, gözyaşı döktü.15 Temmuz darbe girişiminin 1'inci yıldönümü kapsamında Şehitler Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 2'nci Komando Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Velit Bekdaş’ın eşi Meryem Bekdaş da hazır bulundu. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kuran-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Orhan Genç tarafından dua edildi.Darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan polis memuru Ozan Özen ile diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Şehit Ozan Özen'in annesi Emine Özen, oğlunun mezarına karanfil bırakırken, gözyaşlarını tutamadı. Emine Özen'i eşi Metin Özen teselli etti. Şehitlerin mezarları başında da dua edilmesiyle tören sona erdi.Edirne Valisi Günay Özdemir, 15 Temmuz anma etkiliğinde ağladıAli Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenen etkinlik kapsamında, geçen yıl 8 Haziran'da PKK'lı teröristlerin Mardin'in Midyat İlçesi'nde düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Nefize Özsoy'un kabrini ziyaret eden Edirne Valisi Günay Özdemir, duygulanıp, gözyaşlarına hakim olamadı.Edirne'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde etkinlikleri kapsamında Mardin'in Midyat İlçesi Emniyet Müdürlüğü'ne geçen yıl Haziran ayında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru NefizeÖzsoy mezarı başında anıldı. Anmaya Vali Günay Özdemir, Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan şehit Özsoy'un annesi Hafize, babası Süleyman Çetin ile Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Şehit Aileleri Derneği Başkanı Faruk Çiftçi ve bazı kurum müdürleri katıldı.Edirne Kestanelik Mevkii Yeni Mezarlık Şehitliği'nde Nefize Özsoy'un kabrine Vali Günay Özdemir'in Türk bayraklı çiçek bırakmasıyla başlayan anma programında, Selimiye Camisi imamı Yusuf Serenli Kuran okudu. Bu sırada Edirne Valisi Günay Özdemir ve baba Süleyman Çetin'in duygulandığı görüldü. Vali Özdemir, gazetecilere açıklama yaptığı sırada göz yaşlarına hakim olamadı.15 Temmuz'un Türkiye'nin başına gelmiş en büyük felaket olduğunu belirten Özdemir, "15 Temmuz geçen yıl Türkiye'nin başına tarih boyunca başına gelebilecek en büyük felaketti. Halkımızın büyük bir gayreti vatanına, bayrağına, cumhuriyete, Atatürk'e sahip çıkarak gerçekten ciddi bir savaş verildi" dedi.Özdemir, "Tankları kovalayan millet olarak" diyerek konuşmasına devam ettiği sırada göz yaşlarına daha fazla hakim olamayarak ağladı. Konuşmasına bir süre ara veren Özdemir, "Tankları kovalayan millet olarak Türk milleti tarihe geçti. Bu vatan için şehit olan şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Biz o şehitlerimize, o gazilerimize laik olabilmek için görev yapmaya çalışıyoruz, inşallah laik oluruz. Rabbim bir daha bu günleri göstermesin" diye konuştu.Açıklamanın ardından Vali Özdemir ve beraberindekiler, Selimiye Camisi'nde 15 Temmuz Şehitleri için okunan mevlide katıldı.Bakan Yılmaz Sivas'ta şehitlik ziyaretinde bulunduGökhan CEYLAN/ SİVAS, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Sivas'ta şehitlik ziyaretinde bulunarak, mevlit programına katıldı.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılmak üzere öğle saatlerinde karayolu ile Ankara'dan Sivas'a geldi. Bakan Yılmaz ilk olarak Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği ve Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada şehit ailelerine başsağlığı ve sabır dileyen Yılmaz, daha sonra 15 Temmuz Şehidi 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin ile diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Burada şeref defterini imzalayarak yazdıklarını okuyan Bakan Yılmaz, şunları söyledi:"Aziz şehitlerimiz, ülkemizin birliği ve beraberliği, devletimizin bekası için canlarını hiçe sayan şehitlerimiz, minnet ve en derin şükranlarımızla huzurunuzdayız. 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı, ülkemizin birliğini korumak ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için gösterdiğiniz kahramanlık aziz milletimiz için şanlı bir destan ve gurur vesilesi olmuştur. Vatan için canınızı hiçe sayarak gösterdiğiniz azminiz, fedakarlığınız ve vatan sevginiz bu aziz millet tarafından nesilden nesile gururla aktarılacaktır. Uğruna şehadete erdiğiniz vatan toprağında rahat uyuyun. Bizlere emanet ettiğiniz vatanımıza layıkıyla sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıp emanetinize halal getirmeyeceğiz. Sizleri cesaretinizi vatan sevginizi ve 15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacağız. Vatanımız bayrağımız ve istiklalimiz için şehadete ermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."Bakan Yılmaz, daha sonra Ulu Cami'de 15 Temmuz şehitleri için okutulan mevlit programına katıldı. Programa Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip ile şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.Adana'da 15 Temmuz şehitleri anıldıSalih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - 15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'un annesi ve babası, Adana'da çocuklarının mezar taşlarına sarılıp gözyaşı döktü.Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, kent protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ali Hocalı Şehitliği'nde düzenlenen törene katıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince şehit edilen ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'un şehitlikteki anma törenine katılan annesi Senem Oruç ve babası Ali Oruç, çocuklarının mezar taşlarına sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, evlatlarının şehitlik mertebesine ulaştığını belirtip daha fazla mezar başında ağlamamalarını öğütleyerek, anne ve babayı mezar başından uzaklaştırdı. Şehit kardeşlerin eşleri güçlükle ayakta durabildi. Fenalaşan anne Senem Oruç'a sağlık görevlileri müdahale etti. Baba Ali Oruç ise FETÖ'ye tepki gösterdi.Kent protokolü şehit kardeşlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Tören, dualarla son buldu.ÖMER ÇELİK: BİR MİLLET TOP YEKÜN ŞEHİT OLMAK ÜZERE SOKAĞA ÇIKTI15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri ve kent protokolü, Ramazanoğlu Camii'nde düzenlenen mevlide katıldı. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Çelik, tüm Türkiye'de etkinliklerin olduğunu belirterek, "15 Temmuz gecesinde devletimizin bağımsızlığı ve milletimizin namusunu koruyan bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek anıyoruz "dedi. 15 Temmuz gecesinin tarihi bir gün olduğunu kaydeden Bakan Çelik, konuşmasının devamında şunları söyledi:"Dünyada emsali görülmemiş bir direniş ve kahramanlıktı. Asker üniforması giymiş katiller, bir milletin üzerine, o milletin güvenliğini sağlanması için kendilerine emanet edilmiş uçak, tank ve tüfekleri kullanarak acımasızca saldırdılar. Ülkenin cumhurbaşkanı başbakanını bakanlarını öldürmek istediler. Ama elinde hiç bir şey olmayan kadınlar, yaşlılar , gençler sokaklara döküldüler ve bu devletin bağımsızlığını, bizi bu topraklarda hür yaşatan değerleri ve bizim burayı vatan kılmamıza sebep olan bütün prensipleri koruyacak şekilde müthiş bir direniş gösterdiler. Şehitlerimiz oldu. Kimisi tanıdığımız yakın arkadaşlarımız, kimisi hayatımızda hiç görmediğimiz arkadaşlar. Ama hepsi kalbimizde o günden beri bir meşale gibi yanıyorlar. Bu şehitler bize bir mesaj verdiler. Dediler ki 'siz bu topraklarda hür yaşayın, siz bu topraklarda namus üzerine yaşayın, birlik bütünlük içinde yaşayın diye biz canımızı feda ediyoruz' dediler. Onlar vazifelilerini yaptılar. Biz bunu hiç bir zaman unutmayacağız. Bu millet bütün dünyaya gerekirse 3-5 kişinin değil bütün bir milletin bu ülkenin birlik bütünlüğü için topyekûn şehit olmak üzere sokaklara çıkabileceğini göstermiştir. Bir milletin topyekûn şehit olmak üzere sokaklara çıkması insanlık tarihinde görülmemiştir."Bakan Çelik'in konuşmasının ardından darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, "Bakanım gözün arkada kalmasın. Ben 2 evlat verdim 1 tane kaldı. Gerekirse onu da veririm, ben de canımı veririm yeter ki vatanım sağ olsun, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" diye bağırdı.Mehmet Şimşek: Milletimiz demokrasiye sahip çıkmıştırEyyüp BURUN- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminde kendi geleceği ve demokrasisine sahip çıktığını söyledi.15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlik kapsamında Gaziantep'e gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i havalimanında Gaziantep Vali Vekili Uğur Aladağ ile protokol üyeleri karşıladı. Bakan Şimşek ve beraberindekiler, buradan Yeşilkent Mezarlığına geçerek,15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevliyken savaş uçaklarının bombardımanında şehit olan Gaziantepli polis memuru Mehmet Demir'in mezarını ziyaret etti. Şimşek, burada mezarına karanfil bıraktığı Demir için dua etti. Başbakan Yardımcısı Şimşek daha sonra şehitlikteki diğer mezarları da ziyaret ederek karanfil bıraktı.Şehitlik ziyaretinin ardından gazetecilere konuşan Şimşek, bütün Türkiye'nin şehitlere şükran borçlu olduğunu söyledi. Darbe girişiminin ardından gerekli adımların atıldığını ve halkın da demokrasiye sahip çıktığını dile getiren Şimşek şunları söyledi:"Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bugün kabir ziyaretinde bütün şehitlerimiz için dua ettik. 80 milyon insan olarak gerek 15 Temmuz şehitlerimize gerekse bütün şehitlerimize biz şükran borçluyuz, minnettarız. Burada yatan şehitlerimiz 80 milyonun evlatları. Kalbimiz bir atıyor, unutmadık ve asla unutmayacağız. Çünkü onlar, bu millet için, bu ülke için, bu vatan için en büyük fedakarlığı yaptı. Allah'ın izniyle biz devlet olarak, ülke olarak, millet olarak güçlü bir şekilde bir ve beraber olarak ileriye yürüyerek bu emaneti en güçlü şekilde saklayacağız güçlendireceğiz. Tekrar mekanları cennet olsun, Allah bütün şehit ailelerine sabırlar versin. Bir daha asla ülkemiz, milletimiz 15 Temmuz'u yaşamasın, yaşamayacaktır da. Gereken her şeyi yaptık, gerekli reformlar yapıldı, gerekli adımlar atıldı. En önemlisi milletimiz 15 Temmuz'da kendi geleceğine, kendi demokrasisine sahip çıkmıştır. Dünya demokrasi tarihine hakikaten eşi benzeri görülmemiş, bir destan yazmıştır bu millet. Onun için bu ülkenin Türkiye'mizin önü açıktır. Allah'ın izniyle bu emanet ilelebet en güçlü bir şekilde muhafaza edilecektir."Mehmet Şimşek, daha sonra Ulu Cami'de şehitler için okutulan mevlide katıldı.Bakan Işık: İhanet ne kadar büyükse, ihaneti önleyen kahramanlıkta bir o kadar büyükErgün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz darbe girişiminin büyük kahramanlıkla engellendiğini belirterek, "İhanet ne kadar büyükse, ihaneti önleyen kahramanlıkta bir o kadar büyük oldu. İnşallah bir daha ülkemiz böyle bir ihanet ile karşı karşıya kalmaz. Ama böyle bir ihaneti aklından geçirenlerin nasıl bir karşılık bulacakları 15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından ortaya konulmuştur" dedi.Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Cemil Yaman, Zeki Aygün, Sami Çakır ve Mehmet Akif Yılmaz, şehit yakınları ve gaziler ile birlikte 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret etti. Bakan Işık ve beraberindekiler, mezarlara kırmızı karanfil bıraktı. Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan şehitler için Kuran'ı Kerim okurken, dualar edildi.Bakan Fikri Işık, 15 Temmuz'da tarihimizin en büyük ihanetiyle karşı karşıya kalındığını söyleyerek, "Ülkemizin içerisine yuvalanmış bir ihanet şebekesi Türkiye'de demokrasiyi askıya almak, milli iradeyi ortadan kaldırmak ve Türkiye'nin Allah muhafaza birliğine ve bütünlüğüne çok ağır bir darbe vuracak ihanete kalkıştı. Bu tarihimizin en büyük ihanetiydi. Milletimiz de tarihteki belki de en büyük başkaldırıyla karşılık verdi. Büyük kahramanlıkla bu ihanet girişimini engelledi. Bu hainlerin özellikle hak ettiği cezayı almaları noktasında gereken her türlü gayreti o gece gösterdi. Bu uğurda canlarını veren 249 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten ihanet ne kadar büyükse, ihaneti önleyen kahramanlıkta bir o kadar büyük oldu. 2 bin 195 gazimiz canlarıyla bu ihanet girişimine dur dedi. Onlara da rabbimden acil şifalar diliyorum" dedi.Milletin her ferdinin 15 Temmuz gecesi sokaklara döküldüğünü ifade eden Işık, şöyle konuştu:"Bütün millet olarak o gece bu ihanet girişimini akamete uğratmak için sokaklara döküldük. Milletimizin her ferdi hiçbir siyasi görüş, hiçbir hayat tarzı gözetmeden her bir vatan evladı sahaya indi, sokaklara çıktı ve meydanları doldurdu. Bu hain darbe girişimine bedenlerini adeta siper etti. Milletimizin birlik ve beraberliğinin aslında bütün dünyaya gösterildiği bir gece oldu 15 Temmuz gecesi. Sadece 15 Temmuz da değil, bu toprakları bize ebedi vatan olması için hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Onların gösterdikleri kahramanlıkları bir kez daha anıyoruz. Gelecek kuşakların bu bilinçte yetişmesi için bu anma etkinliklerini de özellikle önemsiyoruz. Bugün İzmit şehitliğimizde sadece 15 Temmuz şehitlerimiz için değil, bu toprakları bizim vatanımız olması için canlarını feda etmiş bütün şehitlerimizi rahmetle andık. Onların kabirleri başında dua ettik. İnşallah bir daha ülkemiz böyle bir ihanet ile karşı karşıya kalmaz. Ama böyle bir ihaneti aklından geçirenlerin nasıl bir karşılık bulacakları 15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından ortaya konulmuştur. Rabbim inşallah böyle bir durumu bir daha göstermez."MEVLİDE KATILDIİzmit Fevziye Camii'nde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için okunan mevlide Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve vatandaşlar katılırken, dualar edildi. Bakan Işık daha sonra camide iki vatandaşın cenaze namazına katılarak, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.15 Temmuz şehidi polis memuru Muhsin Kiremitçi, mezarı başında anıldıYaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR(Konya), (DHA)- ANKARA Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'na, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Komiser Yardımcısı 28 yaşındaki Muhsin Kiremitçi, memleketi Konya'nın Seydişehir İlçesi'ndeki mezarı başında anıldı.15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle bugün tüm yurtta, darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin mezarları ziyaret edildi. Anma törenleri kapsamında, Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Muhsin Kiremitçi'nin mezarı başında tören düzenlendi. Törene, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Tutal, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, Konya Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yardımcısı Mehmet Emin Botsalı, siyasi parti temsilcileri, şehit ailesi ve gaziler, şehit Muhsin Kiremitçi’nin babası Hüseyin Kiremitçi ve ailesi katıldı. Törende Kuran ve hatim duası okundu.Oğlunun komiser yardımcısı olduğu gün şehit düştüğünü belirten gözü yaşlı babası Hüseyin Kiremitçi “Şu an ilk günü hatırladım. Rabbim bir daha bu günleri bize göstermesin. Ülkemize iç ve dahili hainlerin şerrinden, darbelerinden korusun. Şehitler gelmesin. Anneleri, babaları üzülmesin. Rabbim ülkemizi korusun. Başımızdaki idarecilere ferasetle siyaset yapmalarını nasip eylesin" dedi.Özhaseki: Milletimiz terör örgütlerine karşı uyanık olmalıYasin DALKILIÇ - Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de 15 Temmuz Anma etkinlikleri kapsamında Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Bakan Özhaseki, "Milletimizin, gerek dini duygularımızı kullanan gerekse milli hislerimizi kullanarak ortaya çıkacak örgütlere karşı çok uyanık olması lazım" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, Sami Dedeoğlu, Hülya Nergis Atçı, İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ilçe belediye başkanları, 15 Temmuz Anma etkinlikleri kapsamında Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit mezarlıklarına karanfiller bırakan Bakan Özhaseki ve beraberindekiler, dua edip şehit yakınlarına taziyelerini iletti.Şehitlik ziyaretinin ardından 15 Temmuz'a ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şöyle konuştu:"Hepimizin bildiği gibi üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası bizlere bin yıldır anavatan oldu. Cenaba Hakka şükürler olsun ki millet olarak özgürlüğümüze düşkünüz. Bu bayrağın göklerde hür olarak dalgalanması, ezanların okunması karşılığında hepimiz canlarımızı seve seve vermeye hazırız. Bunu en son 15 Temmuz’da bir kez daha gördük. 15 Temmuz sıradan yapılmış darbe girişimlerinden birisi değildi. Bunun biraz daha farklı bir yönü vardı. Elbette bir darbe girişimiydi ama bir taraftan da Türkiye’deki istikbalin son bulması için yaptıkları son hamleydi. Hem Türkiye’de yapılan bu darbe girişimi aynı zamanda da mazlumların bütün ümidini yıkma girişimiydi. Çünkü yaşadığımız coğrafyanın etrafında bulunan ve bizim değerlerimizi taşıyan ne kadar insanlık varsa Türkiye’ye gözünü dikmiş Türkiye için dua eden, ümitlerini hiç kaybetmeyen insanlar varsa onların da bütün ümitlerini yıkma girişimiydi. Cenaba Hakka şükürler olsun ki o gün elbette yerin altında yatan binlerce velilerin, güzel insanların duaları ve himmetleri sonra bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve liderlik tavrıyla insanları yönlendirmesi ve insanlarımızın da önce Allah’a sonra liderimize güvenerek sokaklara çıkıp canlarını hiçe saymaları işte o günkü bu darbe teşebbüsünü bertaraf etti. Rabbim bir daha böyle kötü bir gün göstermesin."Bakan Özhaseki, "Milletimizin, gerek dini duygularımızı kullanan gerekse milli hislerimizi kullanarak ortaya çıkacak örgütlere karşı çok uyanık olması lazım. 40 yıldır hem 'dindara hizmet ediyoruz' diyecekler, 'bizi destekleyin, çocuklarınızı yetiştirelim' diyecekler hem de hiçbir Müslüman'a yakışmayacak şeyleri bir arada yaşayacaklar. Sinsice beslenip, büyüyecekler. Sonra da kalkıp bu işleri yapacaklar. Gerçek yüzleri gözüktü. İnsanlar çocuklarını bunlara teslim ederken biraz daha dikkatli olmalılar. Bunların unutturulmaması içinde herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır" diye konuştu.Şehitlik ziyaretinin ardından Bakan ve beraberindekiler tarihi Hunat Camii'nde düzenlenen Mevlit'e katıldı. Cami çıkışı halka döner- ekmek ikram edildi.Hatay'da şehitler için dua edildiRamazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Antakya Şehitliği ziyaret edildi.Hatay Vali Yardımcısı Orhan Mardinli, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Hatay İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti İl Başkanı Ahmet Atıç ve diğer protokol üyeleriyle gerçekleştirilen şehitlik ziyaretinde, şehit aileleriyle bir araya gelindi. Ailelerle sohbet eden protokol üyeleri, okunan Kuran-ı Kerim'in ardından tüm şehitler için dua etti. Etkinliğin devamında, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ev sahipliğinde tarihi Ulu Cami'de şehitler için mevlit okutuldu, şehitlerin ruhuna cemaate ikramda bulunuldu.15 Temmuz şehidi polis memuru Kılınç, Antalya'da anıldıHasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - 15 Temmuz şehidi polis memur Muhammet Oğuz Kılınç, Antalya'daki mezarı başında törenle anıldı. Şehit polisin annesi Meltem Kılınç, "15 Temmuz zaferdir ve biz bu zaferi kutluyoruz. Oğlumun doğum gününü kutluyoruz" dedi.15 Temmuz darbe girişimi sırasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken geçici görevle Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne gönderildikten sonra meydana gelen çatışmada şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç için Antalya'da tören düzenlendi. Uncalı Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ndeki törene baba Zeki ve anne Meltem Kılınç, şehidin kardeşleri Gamze ve Onur Kılınç, akrabaları, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu, Vali Yardımcısı Hüseyin Ece, Tugay Komutanı Albay Tahir Savran, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve protokolden birçok isim katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşandı. Mezarlığa ilk gelenler arasında yer alan Kılınç ailesi, şehit çocuklarının mezarına karanfil bıraktı.'BİNLERCE EVLAT KAZANDIK'Gözyaşlarını tutamayan Kılınç ailesi, taziyeleri kabul etti. Tören öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan ve oğlu gibi kendisi de polis olan Zeki Kılınç, evladını bayrağın inmemesi için şehit verdiklerini söyledi. Şehitler tepesinin hiç boş kalmayacağını belirten Kılınç, "Evlatlarımız 15 Temmuz'da görevlerini ecdadına yakışır şekilde yerine getirdi. Evlatlarımız peygamberimize komşu oldu. Yaşadığımız sürece bayrağın dalgalanması için mücadele edeceğiz. Türk milleti şehitlerine sahip çıkmıştır. Bir tarafta vatan hainleri varken, bir tarafta da vatan kahramanları var. Kahramanların gittiği yer cennettir. Vatan hainleri ise hesabını vermektedir. Fırat Kalkanı harekatıyla hainler içerde ve dışarıda cezalandırılmaktadır. Bizler vatanımız için bir evladımızı vermiş olabiliriz, ama binlerce Muhammet Oğuzlar, Ömer Halisdemirler kazandık" dedi.'NE EVLATSIZ NE VATANSIZ YAŞANIYOR'Törende gözyaşları dinmeyen anne Meltem Kılınç ise 15 Temmuz'u oğlunun doğum günü olarak nitelendirdi. Kılınç, "15 Temmuz zaferdir ve biz bu zaferi kutluyoruz. Oğlumun doğum gününü kutluyoruz. Vatan sağolsun ama çok zor. Evlat acısı inanılmaz derecede çok zor. Bir anneye evlat mı can mı diye sorsalar evlattır. Fakat evlat sevgisi ile vatan sevgisi çok farklıdır. Ne vatansız ne de evlatsız yaşanıyor. Benim evladım şehit olarak çok güzel yerlere gitti" dedi.KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Meltem Kılınç, "15 Temmuz'u özel bir gün olmaktan çıkarmak isteyenler var. Bunlara hakkımı helal etmiyorum. Dünya ülkelerinin gözleri bizim ülkemizde. Vatan hainleri ülkemizin peşini bıraksınlar artık" diye konuştu.ÖĞRENCİLER DE KATILDITörende şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Protokol üyeleri de şehit Kılınç'ın mezarına karanfil bıraktı. Protokol, askeri şehitliği de ziyaret etti. Törene katılan şehit polisin yakınlarından bazıları dualar okunduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Törene, şehidin adının verildiği Oğuz Kılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri de katıldı.Bakan Kılıç, 15 Temmuz şehidinin mezarını ziyaret ettiSAMSUN, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, geçen yıl 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde İstanbul’da tankın altında ezilerek şehit olan 39 yaşındaki Muhammed Ali Aksu’nun Samsun'daki mezarını ziyaret etti.Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişiminde İstanbul’da darbeci arkerlerin kullandığı tankın altında ezilerek şehit olan Muhammed Ali Aksu’nun Samsun’un Alaçam İlçesi Doyran Mahallesi’ndeki mearını ziyaret etti. Bakan Kılıç, dua ederek mezara kırmızı gül bıraktı. Bakan Kılıç’a Samsun Valisi Osman Kaymak, Ak Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve Muhammed Ali Aksu’nun ailesi ile yakınları eşlik etti. Bakan Kılıç, Muhammed Ali Aksu’nun ailesine de taziyelerini ilettti.