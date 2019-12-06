Türkiye'de son 9 yılın en sıcak kasım ayı yaşandı

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın kasım ayında ortalama sıcaklık Doğu Anadolu Bölgesi ile Gemerek, Zara, Kangal, Amasya, Bayburt, Osmancık, İspir, Oltu, Siirt, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Kahta, Siverek, Cizre ve Birecik çevrelerinde mevsim normalleri civarında seyretti.

Türkiye'de uzun yıllar kasım ayı ortalama sıcaklığı 8,9 derece olarak ölçüldü. Bu yıl ise havaların sıcak geçmesi nedeniyle ortalama kasım ayı sıcaklığı 2,6 artarak 11,5 oldu.

Türkiye'de 1971'den sonra en yüksek ortalama kasım ayı sıcaklığı 12,5 dereceyle 2010 yılında kaydedilmişti.

Bu ölçüme göre son 9 yılın en yüksek, 1971'den itibaren de ikinci en sıcak kasım ayı yaşandı.

Marmara'da sıcaklık yaklaşık 5 derece arttı

Marmara Bölgesinde ortalama sıcaklık bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede kasım ayında uzun yıllar ortalama sıcaklık 10,4 derece iken bu yıl 15,1 dereceye çıktı. Kasım ayında en düşük ortalama sıcaklık 15,1 derece ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde görüldü. Bu ayda en yüksek ortalama sıcaklık 19,4 derece ile Çanakkale'de gerçekleşti.

Ege Bölgesinde de mevsim normallerinin üzerinden ortalama sıcaklık tespit edildi. Bölgenin uzun yıllar kasım ayı ortalama sıcaklığı 11,3 dereceyken bu yıl 14,9 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük ortalama sıcaklık 9,7 derece ile Kütahya'da en yüksek ortalama sıcaklık ise 20,1 dereceyle Bodrum'da kaydedildi.

Türkiye'de en yüksek ortalama sıcaklık Alanya'da yaşandı

Akdeniz Bölgesinde Mersin Mut çevresi hariç diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde ortalama sıcaklık yaşandı. Bölgenin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 12,9 dereceyken bu yılın aynı ayında 15,4 dereceye kadar çıktı. Kasım ayında en düşük ortalama sıcaklık 5,9 derece Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde en yüksek ortalama sıcaklık ise 20,8 dereceyle Alanya'da görüldü.

Türkiye'de en düşük ortalama sıcaklık Sarıkamış'ta görüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, Iğdır çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Arapgir, Çemişgezek, Solhan, Sarız, Baskil, Ergani ve Doğanşehir çevrelerinde mevsim normallerinin üstünde tespit edildi.

Bölgenin diğer yerlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşirken kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 4,1 iken bu senenin aynı ayında 5 derece olarak ölçümlendi. En düşük ortalama sıcaklık sıfırın altında 0,4 derece olarak Sarıkamış'ta, en yüksek ortalama sıcaklık ise 12 derece olarak Ergani'de ölçüldü.

"Bu yıl kasım ayında Türkiye yüksek basınç alanı etkisinde kaldı"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklimdeki salınımlardan dolayı bazı yılların sıcak, bazı yılların da soğuk geçebildiğini, bunun da iklimin yapısında olan doğal bir döngü olduğunu söyledi.

2000 yılından itibaren yılların geçmişe oranla sıcak geçmeye başladığını belirten Toros, bunu da küresel iklim değişikliğine bağladıklarını ifade etti.

Toros, bu yıl kasım ayının sıcak geçtiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

''Bu yıl kasım ayında Türkiye yüksek basınç alanı etkisinde kaldı. Yüksek basınç etkisinde kaldığı için hava sıcak geçti. Bu da soğuk hava ve yağmuru getirmedi. Aynı zamanda Türkiye'de güney rüzgarları da hakimdi. Bu da çölden sıcak havanın gelmesine neden oldu. Kasım ayında çöl tozu da vardı. Güneyden gelen rüzgarlar beraberinde sıcak havayı getirdi ve Türkiye normalin üzerinde sıcak geçti.''