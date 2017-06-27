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Türkiye'de tarım ile uğraşan nüfus yaşlı.

Türkiye'de tarım ile uğraşan nüfus yaşlı. Hükümetin genç çiftçi yetiştirme için hibe politikasına rağmen, gençler tarım sektöründen uzaklaştı. Bunun en önemli nedeni de sosyal güvencenin olmaması.

Türkiye'de tarım ile uğraşan nüfus yaşlı.
Yaşlı nufüs olmasa ülkemiz adeta açlıkla karşı karşıya kalacak.

Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre Türkiye'nin tarım nüfusu yaşlılardan oluşuyor. Kırsaldaki nüfusun çoğunluğu 55-64 yaş arasında.

Türkiye "nüfusu genç" ülkeler arasında olmasına rağmen tarım sekteründe bu durum geçerli değil. Yüzde 34,2'si istihdam edilen genç nüfusun yalnızca yüzde 18,5'i tarım sektöründe çalışıyor.

1935 yılında yüzde 76 düzeyinde olan kırsal nüfus, 1980'de yüzde 56'lara, 2012 yılında ise yüzde 22'ye kadar geriledi. 

Hükümetin genç çiftçi yetiştirme için hibe politikasına rağmen, yeteri kadar nüfus sektöre çekilemedi. Hibe desteği için başvuranların sayısı 378 bin olarak açıklandı. Genç nüfus ile tarımın buluşmasını engelleyen en önemli faktörlerden biri güvencesizlik.

Bu konuda tarım sektöründe sosyal güvenlik destek priminin hazine tarafından karşılanması gibi beklentiler mevcut. 



ulusal.com.tr
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