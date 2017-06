Milli Eğitim Bakanlığınca, 687 sayılı KHK ile yeni bir kurum türü olarak Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na giren ve belediyeler tarafından açılacak sosyal etkinlik merkezlerine ilişkin belirlenen usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yeni bir kurum türü olarak Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na giren ve belediyeler tarafından açılacak sosyal etkinlik merkezlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, ilkokul, ortaokul veya ortaöğretim öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü bir özel öğretim kurumu olarak tanımlanan sosyal etkinlik merkezlerinin, açılış şartlarını, fiziki standartlarını, faaliyet alanlarını ve görevlendirilecek personelde aranacak özellikleri belirledi.

Düzenlemeye ilişkin AA muhabirine bilgi veren MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, il milli eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında imzalanacak ve Bakanlıkça onaylanacak iş birliği protokolleri çerçevesinde açılacak sosyal etkinlik merkezlerinin kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının Bakanlıkça verileceğini ifade etti.

Merkezlerin adında, tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde Bakanlık logosuyla birlikte ilgili belediyenin ismi ve logosunun da yer alacağını belirten Şamlıoğlu, sosyal etkinlik merkezlerinin, yönetim birimleri, kütüphane, z-kütüphane, ödev ve proje araştırma odaları, sanat atölyeleri ve sosyal kültürel faaliyetlerin yapılacağı odaların bulunduğu binalar ile sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği tesislerle donatılacağını dile getirdi.

Sosyal etkinlik merkezlerinin belediyelere ait veya belediyelerce kiralanan binalarda açılabileceğini belirten Şamlıoğlu, merkezlerin gerçek veya tüzel kişilere satılamayacağını, devredilemeyeceğini ve işletme hakkı verilemeyeceğini vurguladı.



"Merkezler ücretsiz hizmet verecek"

Bir faaliyet döneminde kesintisiz iki ay devam etmeyen öğrencinin o faaliyet dönemi için sosyal etkinlik merkezinden kaydının silineceğini bildiren Şamlıoğlu, "Bu merkezlere devam eden her bir öğrenci için haftalık en fazla 40 faaliyet saati planlanacak ve planlama yapılırken öğrencinin en az bir sportif ve sanatsal faaliyete katılması sağlanacak. O yüzden de merkezlerde öğrencilerin, ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar ile ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımını sağlayacak eğitim personeli bulunmasını öngördük." dedi.

Düzenleme ile sosyal etkinlik merkezlerinde, kurum müdürünün yanı sıra sanatsal ve sportif faaliyetler için öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici, kütüphane ile ödev ve proje araştırma salonlarında görevli lisans mezunu personel ve isteğe bağlı olarak diğer personel görevlendirilecek.

Merkezlerin ücretsiz hizmet vermesinin esas olduğunu vurgulayan Şamlıoğlu, yıllık etkinlik giderlerine katkı sağlamak amacıyla aylık brüt asgari ücretin dörtte birini geçmeyecek miktarda katkı ücreti alınabilmesinin de belediyelerin takdirinde olduğunu ifade etti.

Sosyal etkinlik merkezleri, haftanın her günü faaliyet gösterebilecek ve 07.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek her bir faaliyetin süresi 60 dakika olacak.

1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında yürütülecek faaliyetler ise saat 21.00'e kadar devam edebilecek. Merkezlerde her 24 öğrenciye bir grup oluşturulacak ve her grup için bir grup sorumlusu eğitim personeli görevlendirilecek.



Özel öğrenci etüt merkezleri kapanıyor

Şamlıoğlu, sosyal etkinlik merkezlerinin yanı sıra yönetmelikte yer alan diğer bir önemli düzenlemenin ise 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren artık faaliyetleri son bulacak olan özel öğrenci etüt eğitim merkezlerine ilişkin olduğunu bildirdi. Kemal Şamlıoğlu yapılan değişiklikle ayrıca özel okul, çeşitli kurs, özel eğitim okulu, motorlu taşıt sürücüleri kursu, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, uzaktan öğretim kursu, özel öğretim kursuna dönüşmek isteyen özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin kurucu ve kurucu temsilcilerinden, mezuniyet veya asgari çalışma süresine ilişkin şartların aranmayacağını anlattı.

1 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla faaliyetlerine bir bilim grubunda devam etmek mecburiyetinde olan özel öğretim kurslarının, kontenjan değişikliği yapmamaları kaydıyla belirledikleri mevcut programlarından biriyle faaliyetlerine devam edebileceklerini aktaran Şamlıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Yapılan bir diğer önemli değişiklik ise kursu kapatılan veya ikametini değiştiren kursiyerlerin farklı kursta aynı programa devam edebilmesinin önünün açılması. Bu sayede, kursiyerlerin aldıkları eğitimlerin devamlılığının sağlanması ve olası mağduriyetlerin önlenmesi amaçlandı. Yönetmelik değişikliği ile ayrıca bir özel öğretim kurumunun devri veya başka bir kuruma dönüşmesi taleplerinin uygun bulunması, varsa bu kurumlara verilen idari para cezalarının ödenmesine bağlandı."

Şamlıoğlu, düzenleme ile özel öğretim kurumlarının reklamlarında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin resimlerinin, öğrenim çağlarına yönelik modellenmiş resimlerin kullanılamayacağının da hüküm altına alındığını anlattı.



Özel okula başlayacak öğrencilere 36 ay şartı

Özel okulun, eğitim öğretim desteği almak için bir derslikte bulunması zorunlu olan asgari öğrenci sayısının 12'den 6'ya düşürüldüğünü de bildiren Şamlıoğlu, "Çocukların 36'ıncı ayını tamamladıkları ay itibarıyla özel okul öncesi eğitim kurumlarına kaydolabileceği düzenlendi. Kurumların yapabilecekleri indirim oranının da en fazla, ilan edilen ücretin yüzde 50'si olabileceği düzenlendi." bilgelerini paylaştı.



Çeşitli kurslara düzenleme

Öte yandan programları MEB tarafından onaylanan çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kursları için geliştirilen programlar onay tarihinden itibaren 7 yıl geçerli olacak.

Söz konusu programlar onay tarihinden itibaren, programı hazırlayan, uygulayan kurumlar veya sivil toplum kuruluşları tarafından altıncı yılın sonunda ve en geç bir yıl içinde değerlendirilerek geliştirilecek ve tekrar onaya sunulacak.

Yenilenmeyen programlar iptal edilecek. İptal edilen programları uygulayan kurumlarda başka programlar bulunmaması halinde ilgili kurum, en geç 2 ay içerisinde program ilavesi yapacak. 2 ay içerisinde program ilavesi yapmayan kurumun, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.