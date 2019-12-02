Türkiye'nin doğusu kar altında

Erzurum'da aralıksız süren kar yağışı sonrası 129 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentteki kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı ekipler mesaide.

Doğu Karadeniz'in iç kesimindeki Gümüşhane'de de 39 köye ulaşım sağlanamıyor.

Öncelikli olarak taşımalı eğitim yapılan ve diyaliz hastalarının bulunduğu köylerin yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı.

Muş'ta yüzlerce küçükbaş hayvanı meraya çıkaran besiciler, köye dönmek zorunda kaldı.

Tipiye yakalanan besiciler, sürülerini 3 saatlik zorlu yolculuğun ardından köye ulaştırdı.

Bu görüntüler ise Ardahan'dan.

Beyaz örtü ile kaplanan Çıldır Gölü dondu, kartpostallık görüntüler oluştu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar ve sonbahar renkleriyle bütünleşti. Ortaya seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıktı.

Doğu Karadeniz'de şiddetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in de yaşayanları uyardı.

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