Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olma özelliğini taşıyan ve deniz seviyesinden yüksekliği 2 bin 241 metreyi bulan Ağrı'daki Balık Gölü, ziyaretçilerini bekliyor.



Taşlıçay-Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan Balık Gölü, eşsiz manzarası, balık türleri ve çeşitli kuşları barındıran adalarıyla dikkati çekiyor.



Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, "drone" ile görüntülendi.











İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balık Gölü'nün ülkedeki en yüksek rakımlı tatlı su gölü olduğunu söyledi.



Balık Gölü'nün çok özel bir turizm alanı olduğunu anlatan Bulut, şöyle konuştu:



"Balık Gölü, çevresindeki bitki örtüsü, içinde barındırdığı endemik alabalığıyla oldukça özel bir turizm alanıdır. İlerleyen süreçte bölgenin koruma amaçlı imar planlarının yapılıp turizme kazandırılması gerekmektedir. Halihazırdaki doğal görüntüsü bile oldukça büyüleyici ve keyif verici. Mutlaka görülmesi gereken ender, doğa harikası yerlerden biri. Fuarlarda, Ağrı'nın İshak Paşa, Ağrı Dağı, Diyadin kanyonları ve meteor çukuru gibi tarihi varlıklarımızın yanında Türkiye'nin en yüksek gölü Balık Gölü'nü de ön plana çıkararak daha çok tanıtılması için gayret gösteriyoruz."





"Herkese burayı görmeyi tavsiye ediyoruz"



Antalyalı olan ve gölü ziyarete gelen Ayşe Özpınar da "Göle gelirken buraya gelip giden pek fazla kişiye rastlamadık. Aslında buranın turizme kazandırılması gerekir." dedi.



Balık Gölü'nün Türkiye'de görülmesi gereken en güzel yerlerden biri olduğunu ifade eden Özpınar, "Buraya hafta sonları turlar düzenlenebilir. Burayı bilmiyorduk ama geldik gördük ki çok önemli bir yer. Göl çevresi sulak olduğu için ağaçlandırma yapılabilir. Balık Gölü, büyük bir göl, bitkisi bol, gölde sandalla gezme yapılabiliyor, sudaki bitki ve balık çeşitleri yani her şeyi bol. Gelinip görülebilecek yer. Herkese burayı görmeyi tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.







"Göle ulaşım sağlanan yolun iyileştirilmesini bekliyoruz"



Gölde sandalcılık yapıp turistleri gezdirerek geçimini sağlayan Cengiz Can da rakımdan dolayı gölün bulunduğu bölgede havanın serin olduğunu dile getirdi.



Balık Gölü'ne ziyaretçileri beklediklerini söyleyen Can, "Gölümüze gelsinler, suyun tadına baksınlar. Gölde her çeşit balığımız var.



Teknelerimiz ile misafirleri gezdiriyoruz. Göle ulaşım sağlanan yolun iyileştirilmesini istiyoruz." dedi.



Can, yörede huzur ortamının hakim olduğunu da vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Buraya geziye gelecekler gece de kalabilirler, bir hafta da konaklayabilirler, herkes misafirperver.



Balık Gölü'nün havası serin, yayla havası var.



Hem çiçekleriyle hem gölün ortasındaki adalarıyla fotoğraf çekilebilecek güzel bir yer."