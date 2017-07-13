TÜRKİYE'nin en derin tatlı su gölü Salda, beyaz kumulu, suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle oluşan güzel manzarasıyla 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılıyor.

Burdur'un Yeşilova İlçesi'ndeki Salda Gölü, Türkiye'nin en derin tatlı su gölü konumunda. Ölçülebilen derinliği 185 metre olan Salda Gölü, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta, denizden yüksekliği 1193 metre, çevresi karaçam ormanlarıyla çevrili gölün plajında ise yüzülebiliyor.



44 kilometrekare yüzölçümüne sahip ve binlerce yıl önce jeolojik çökmeyle meydana gelen Salda Gölü, beyaz kumulu, suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle oluşan güzel manzarasıyla 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılıyor. Büyük sazan balıklarının yanı sıra kış aylarında önemli sayıda pasbaş, patka ve dik kuyruk ördek ile çevresindeki ormanda keklik, tavşan, tilki, yaban domuzuna ev sahipliği yapan Salda Gölü, Türkiye'nin pek çok ilinden tatilci ağırlıyor.



SUYU SİVİLCELERİ TEMİZLİYOR



İçeriğindeki magnezyum, soda ve kil nedeniyle bazı cilt hastalıklarının tedavisinde yararlı sonuç veren, suyu sivilcelere iyi gelen göl, bu özelliğinden dolayı son dönemde yerli tatilciler kadar yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Çevresinde bulunan kamp alanları ve tesislerle turistlere konaklama imkanı sağlayan gölün çevresinde bisiklet turları düzenleniyor, kuş gözleniyor, dalış imkanı sunuyor.



JEOLOJİK YAPISI MARS'A BENZİYOR



Mars kayaç oluşumları ve kumullarının benzerliğiyle dikkati çeken Salda Gölü, yeryüzünde Mars'ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren iki noktadan biri olarak kabul ediliyor. Yuvarlak yapıya sahip göl, suların çekilmesiyle içinde görülmeye başlayan 7 beyaz adayla dikkati çekiyor. Su seviyesinde son 25 yılda yaklaşık 4 metre çekilme yaşanan, doğal yapısının bozulmaması için kumsalı araç trafiğine kapatılan Salda Gölü ve çevresi, 1989 yılından beri birinci derece doğal sit alanı olarak korunuyor. Yaklaşık 2 milyon yıllık geçmişe sahip Salda Gölü, turkuaz suyu, etrafını saran beyaz kayaç-kumul yapısıyla tatilcilerin yanı sıra fotoğraf sanatçılarına eşsiz bir man