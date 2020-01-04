Türkiye Petrolleri, Siirt'te petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yeni bir adım atıyor. Siirt'te iki ilçede petrol arayışı başlıyor.

İlk kuyu, Siirt’in Baykan ilçesi, Obalı köyünde Obalı-1 ismiyle açılacak.

İkinci kuyu ise Pervari ilçesi Sarıyaprak köyünde Sarıyaprak-1 adıyla açılarak petrol aranması planlanıyor.

Baykan ilçesindeki projenin maliyeti 5 milyon lira ve Pervari ilçesindeki projenin maliyetinin 3 milyon lira olarak hesaplandı.

Tespit kuyuları aracılığı ile rezerv olup olmadığı anlaşılacak. Olası rezervin miktarı belirlenebilecek.

Üretim kuyusu tespit kuyularından gelicek veri ve analizlere göre açılacak.

ulusal.com.tr