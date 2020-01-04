Türkiye Petrolleri, Siirt'te petrol arayacak
Türkiye Petrolleri, Siirt'te petrol arayacak. Baykan ve Pervari ilçelerinde rezerv olup olmadığının anlaşılabilmesi için tespit kuyuları açılacak.
YURT 04.01.2020, 19:42
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yeni bir adım atıyor. Siirt'te iki ilçede petrol arayışı başlıyor.
İlk kuyu, Siirt’in Baykan ilçesi, Obalı köyünde Obalı-1 ismiyle açılacak.
İkinci kuyu ise Pervari ilçesi Sarıyaprak köyünde Sarıyaprak-1 adıyla açılarak petrol aranması planlanıyor.
Baykan ilçesindeki projenin maliyeti 5 milyon lira ve Pervari ilçesindeki projenin maliyetinin 3 milyon lira olarak hesaplandı.
Tespit kuyuları aracılığı ile rezerv olup olmadığı anlaşılacak. Olası rezervin miktarı belirlenebilecek.
Üretim kuyusu tespit kuyularından gelicek veri ve analizlere göre açılacak.
ulusal.com.tr
8°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P