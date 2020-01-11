"Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında; Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, 2 şehidimiz daha anıldı.



Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Er Ali ve Kurtuluş Savaşı şehidi Tabip Üsteğmen Muhittin Efendi için müzede tören düzenlendi.



Programa, şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrenciler katıldı.



Anma programının görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.



Törende şehitlerin yakınları da söz aldı, duygu dolu anlara tanıklık etti.

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