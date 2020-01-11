banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

Türkiye şehitlerini anıyor

Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, şehitler için anma töreni düzenlendi. Törende Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Er Ali ve Kurtuluş Savaşı şehidi Tabip Üsteğmen Muhittin Efendi anıldı.

YURT 11.01.2020, 17:11 11.01.2020, 17:16
Türkiye şehitlerini anıyor

"Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında; Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, 2 şehidimiz daha anıldı.

Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Er Ali ve Kurtuluş Savaşı şehidi Tabip Üsteğmen Muhittin Efendi için müzede tören düzenlendi.

Programa, şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrenciler katıldı.

Anma programının görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Törende şehitlerin yakınları da söz aldı, duygu dolu anlara tanıklık etti.

ulusal.com.tr

#şehit anması #Harbiye Askerî Müzesi #Piyade Er Ali #Kurtuluş Savaşı şehidi Tabip Üsteğmen Muhittin Efendi
Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P