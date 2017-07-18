3 milyon araç geri çağrıldı
3 milyon araç geri çağrıldı
Enis Berberoğlu'ndan flaş başvuru
Enis Berberoğlu'ndan flaş başvuru
TEM kapanıyor
TEM kapanıyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Açıkça meydan okuyorum
Kemal Kılıçdaroğlu: Açıkça meydan okuyorum

Türkiye Sigorta Birliğinden 'sel felaketi' açıklaması

TSB Genel Sekreter Yardımcısı Bozkurt, "Bugün yaşanan afet nedeniyle araçları, konutları ve iş yerleri hasara uğrayan vatandaşlarımız sel teminatı bulunan sigorta poliçeleri kapsamında zararlarını karşılayabilirler." dedi.

Türkiye Sigorta Birliğinden 'sel felaketi' açıklaması

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Bozkurt, İstanbul'da bu sabah saatlerinde şiddetini artırarak kenti etkisi altına alan, sel ve baskınlara neden olan yağışa ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de depremden sonra gerçekleşme sıklığı ve şiddeti en yoğun doğal afetin "sel" olduğunu söyledi. 

İklim değişiminin etkisiyle sadece Türkiye'de değil, dünyada da sel riski ile sıklıkla karşılaşıldığını ifade eden Bozkurt, "Bugün yaşanan afet nedeniyle araçları, konutları ve iş yerleri hasara uğrayan vatandaşlarımız sel teminatı bulunan sigorta poliçeleri (konut, işyeri, kasko) kapsamında bu zararlarını karşılayabilirler. Sektörümüz, bundan önce de olduğu gibi sigortalılarımızın hasarların tazmini konusunda en hızlı şekilde hareket edecektir." diye konuştu. 

Etiketler; #türkiye sigorta birliği
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Denizde grev kapıda
Sonraki Haber
Mercedes Daimler, Avrupa'da 3 milyon dizel aracını geri çağırıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.