Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Bozkurt, İstanbul'da bu sabah saatlerinde şiddetini artırarak kenti etkisi altına alan, sel ve baskınlara neden olan yağışa ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de depremden sonra gerçekleşme sıklığı ve şiddeti en yoğun doğal afetin "sel" olduğunu söyledi.
İklim değişiminin etkisiyle sadece Türkiye'de değil, dünyada da sel riski ile sıklıkla karşılaşıldığını ifade eden Bozkurt, "Bugün yaşanan afet nedeniyle araçları, konutları ve iş yerleri hasara uğrayan vatandaşlarımız sel teminatı bulunan sigorta poliçeleri (konut, işyeri, kasko) kapsamında bu zararlarını karşılayabilirler. Sektörümüz, bundan önce de olduğu gibi sigortalılarımızın hasarların tazmini konusunda en hızlı şekilde hareket edecektir." diye konuştu.
TSB Genel Sekreter Yardımcısı Bozkurt, "Bugün yaşanan afet nedeniyle araçları, konutları ve iş yerleri hasara uğrayan vatandaşlarımız sel teminatı bulunan sigorta poliçeleri kapsamında zararlarını karşılayabilirler." dedi.
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Bozkurt, İstanbul'da bu sabah saatlerinde şiddetini artırarak kenti etkisi altına alan, sel ve baskınlara neden olan yağışa ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de depremden sonra gerçekleşme sıklığı ve şiddeti en yoğun doğal afetin "sel" olduğunu söyledi.
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