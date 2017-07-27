Türkiye’nin ilk açık hava müzesi Altınköy’de hasat vakti geldi. Altındağ Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği “Altınköy Hasat Şenliği” 27-30 Ağustos günlerinde yapılacak. Türkiye’nin ilk açık hava köy müzesi olma özelliğini taşıyan Altınköy’de, kaybolmaya yüz tutmuş köy ritüelleri günümüze taşınıyor.

Ankara Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Altınköy Hasat Şenliği’nin 3’üncüsü yapıldı.Altınköy, hızlı kentleşme ile giderek yok olmaya başlayan köy kültürünün yaşatılması için hayata geçirilen bir proje.Türkiye’nin ilk açık hava köy müzesi olma özelliğini taşıyan Altınköy’de, kaybolmaya yüz tutmuş köy ritüelleri günümüze taşınıyor.Altınköy’ün tarlalarında sararan buğdayların hasadı ile başlayan “Altınköy Hasat Şenliği” bu yıl da başkentlilere köy hayatından görsel ve kültürel bir şölen sunuyor.“Tırpan Çekiçleme” seremonisi ile başlayan Hasat Şenliği, buğday biçilmesi, patoz yapılması, değirmeden buğdayın öğütülmesi ve ekmek yapımı ile ziyaretçilere açıldı.Şenlik, buğdayın tarlada hasat edilmesinden una, ekmeğe dönüştürülmesine, şerbet hazırlamadan yayık dövmeye, kavurga ve tarhana yapımından yorgan dikimine kadar köy geleneklerini içeriyor.Ulusal Kanal’a konuşan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, giderek yok olan köy kültürünü yaşatmayı ve yeni nesillerle bu kültürü tanıştırmayı hedeflediklerini vurguladı.4 gün sürecek Altınköy Hasat Şenliği’ni ziyaretçiler, 10 ila 19 saatleri arasında ziyaret edebilecek.