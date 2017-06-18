Yerli ve yabancı turistler solunum rahatsızlığına iyi gelen Iğdır’daki Tuz Dağı’na akın ediyor. Türkiye’ye yaklaşık 200 yıl yetecek tur rezervine sahip bölgenin turizmine kazandırılması hedefleniyor…

Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden biri olarak biliniyor…Birçok yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiği Iğdır Tuzluca'daki Tuz Dağının sağlık turizmine kazandırılması hedefleniyor.Tuz Dağı, Hitit uygarlığından bu yana tuz üretilen bir bölge.Sadece doğal güzelliği değil, solunum yolu hastalıklarına faydalı olduğuna inanıldığı için yerli ve yabancı turistlerce ziyaret ediliyor.Tarihin birçok döneminde farklı medeniyetlerin tuz çıkardığı dağ, yapılan çalışmalar sonrası onlarca aracın seyahat edebileceği tünellerden oluşan bir labirenti andırıyor.Türkiye'ye yaklaşık 200 yıl yetecek tuz rezervi olduğu tahmin edilen dağda üretilen sofra ve sanayi tuzu, Gürcistan, Azerbaycan ve İran gibi komşu ülkelere de gönderiliyor.Dağdan çıkarılan tuz, farklı alanlarda satışa sunulurken içindeki tüneller de sağlık turizmine hizmet ediyor.Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Iğdır Üniversitesi ile bu Tuz dağının sağlık turizmine kazandırılması için çalışmalar yürütüyor.