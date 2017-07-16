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Tuzla'da hırsızın vurduğu polis memuru şehit oldu

Tuzla'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli kaçarken ateş ederek polisi ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan polis şehit düştü.

Tuzla'da hırsızın vurduğu polis memuru şehit oldu

Tuzla'da polis ile şüpheli bir kişi arasında yaşanan kovalamacada polis memuru silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru şehit oldu.
 
POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMADI

Olay, Tuzla İçmeler Mahallesi, Ankara

Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri o sırada kaçan bir şüpheliye dur ikazında bulundu.
 
POLİSİ SİLAHLA VURDU
 
Kaçmaya devam eden şüpheli ile polis arasında cadde üzerinde kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacada şüpheli, kaçarken polis memuru Battal Y.'ye ateş ederek ağır şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.
 
MESAİ ARKADAŞLARI KAN VERMEYE GELDİ
 
Polis memuru Battal Y. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı polis memuru Battal Y.'ye kan vermek için hastaneye mesai arkadaşları da geldi. Polis memuru, tüm müdahalelere rağmen kurturalamadı.
 
ŞÜPHELİ YAKALANARAK KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
 
Olayı gerçekleştiren şüpheli ise Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak karakola götürüldüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #saldırı #polis #tuzla
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