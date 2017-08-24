Tarihi boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul'da, bir tarihi eser daha yok olma tehlikesi altında. Tuzla'da Bizans dönemine ait olduğu düşünülen tarihi hamam, kaderine terk edildi. Zamanla önce çöplük oldu, şimdilerde ise hafriyat kamyonların toprak döküm sahası haline geldi. Bölgede inceleme yapan sivil toplum kuruluşlarının talebiyse eserin korumaya alınarak turizme açılması

Bizans dönemine ışık tutan tarihi hamam, ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle zamana yenik düştü. Zemin yüzyıllar içerisinde yükseldiği için, eserin büyük bir kısmı toprak altında kaldı. Fakat yetkililer, arkeolojik sit alanı olarak korunmaya alınması gereken bu alanda, henüz bir çalışma başlatmış değil.



Kaderine terk edilen tarihi yapı, bu günlerde çevredeki inşaatlar nedeniyle, hafriyat alanı olarak kullanılıyor.



Tuzla’daki sivil toplum kuruluşlarının konuyla ilgili tüm çağrıları da yanıtsız kalmış.



Bölge ile ilgili araştırmalar, tarihi hamamın turistik potansiyeline dikkat çekiyor.



Yöre sakinleri bölgedeki birçok tarihi eserin aynı kaderi paylaştığı söylüyor. Yok olmaya terk edilmiş tarihi miras, gün yüzüne çıkarılmayı ve korunmayı bekliyor.



Haber: Sinem Hançerigüzel

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