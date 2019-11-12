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Üç yıl önce de aynı yer! Kahreden tesadüf

Rize'de, bir apartmanın 6. katındaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti. Ailenin, yaklaşık 3 yıl önce oğulları Harun'un da pencereden düşerek öldüğü öğrenildi

YURT 12.11.2019, 17:22
Üç yıl önce de aynı yer! Kahreden tesadüf

Rize'de 6. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6. katında oturan Medet-Emine Havuz çiftinin 4 yaşındaki kızı Fatma Nur Havuz, pencereden düştü.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Havuz'un cenazesi, Rize Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. 

Medet-Emine Havuz çiftinin Harun adlı çocuklarının da yaklaşık 3 yıl önce aynı yerden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Küçük Fatma Nur'un cenazesi yarın toprağa verilecek.

Kaynak: AA
#rize
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