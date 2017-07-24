Uçak konforu otobüslere taşınıyor. Otobüs firmaları da yolcu pastasında daha fazla pay alabilmek adına seyahatte vip hizmet devrimi başlattı.

Son yıllarda yolcuların uçak tercih artması otobüs firmalarını da harekete geçirdi.



Bir otobüs firması uçakbüs ismini verdiği projeyle seyahatte Vip hizmeti başlattı.



Yolculuk boyunca masaj yapan koltuk, sıcak yemek-kahvaltı, sınırsız çay kahve ve her yolcuya bir ıpad imkanlarından yararlanmak mümkün.



Otobüste uçaklarda dağıtılan seyahat kiti de var.



Sadece yolculuta değil öncesinde de VİP hizmeti veriliyor.



Özelliklede uçaktan korkan yolcular hizmetden ayrı bir mutluluk duyuyor.





ulusal.com.tr